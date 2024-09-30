بهذه الطريقة مازح رامي رضوان جمهوره من داخل الجيم

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أحمد جودة - القاهرة - مازح الإعلامي رامي رضوان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وشارك صورة من داخل الجيم.

رامي رضوان يمازح جمهوره

شارك رامي رضوان صورة من داخل صالة الجيم، وهو يلعب على الموبايل، وعلق: “ظاهريًا: في الجيم عشان أتمرن.. الحقيقة: زي ما أنتوا شايفين كده”.

رامي رضوان ينعي أحمد فرحات

ومن ناحية أخرى، سبق ونعي الإعلامي رامي رضوان أسرة الفنان الراحل أحمد فرحات، وشارك جمهوره بصورة له تجمعه بالراحل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق:"لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون وداعا أشهر وألذ طفل في السينما المصرية والعربية خفيف الظل وصاحب الروح المشرقة المبهجة استاذ احمد فرحات، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

نبذة عن برنامج رامي رضوان

ويذكر أن الإعلامي رامي رضوان حقق نجاحًا كبيرًا من خلال تقديمه لبرنامج "مساء دي إم سي" والذي تم عرضه على شاشة قناة دي إم سي، والذي ناقش من خلاله العديد من القضايا المختلفة سواء القضايا الإجتماعية أو السياسية أو الفنية، وأيضًا حرص على تسليط الضوء على التريندات اليومية التي شغلت رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

رامي رضوان يتحدث عن مشاركة ابنته في التمثيل

سبق، وتحدث الإعلامي رامي رضوان خلال لقاء له مع ET بالعربي، عن ابنته كايلا وتجربة التمثيل التي خاضتها مع والدتها الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل "جت سليمة"، قائلا: "كايلا اتربت في بيت بتشوفه كله على التلفزيون فبالنسبالها كلها مسألة وقت وتظهر على التلفزيون هي كمان، معنديش مشكلة أنها تعيد تجربة التمثيل ما دام مع مامتها ومبسوطة بالتجربة فليه لا، انا أهم حاجة عندي دراستها فلو التمثيل مش هيتعارض مع دراستها معنديش مشكلة، والمثيل مع غير مامتها حاليا لا والاستثناء أنها تكون بتمثل مع إيمي أو حسن الرداد"