نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موظفة وصعيدية.. شخصيات ملك قورة في مسلسل كنبة حبشي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف الفنانة ملك قورة تصوير أحدث أعمالها الدرامية في مسلسل كنبة حبشي من بطولة محمد ثروت وكريم عفيفي، وتظهر ملك قورة بـ 6 شخصيات مختلفة، منها مُدرسة وخطيبة كريم عفيفي وهي الشخصية الأساسية، ثم تظهر بشخصيات أخرى منها الشعبية والصعيدية والموظفة في إحدى الشركات والبائعة على عربية كبدة.

تفاصيل كنبة حبشي

مسلسل كنبة حبشي مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار كوميدي فانتازي، يعتمد على الحلقات المتصلة المنفصلة، ويظهر خلاله كريم عفيفي بشخصية خالد وهو مدني، فيما يقدم محمد ثروت شخصية جده وهو المحرك الرئيسي للأحداث.

أبطال كنبة حبشي

والعمل من بطولة محمد ثروت، كريم عفيفي، ملك قورة، إبرام سمير، توني ماهر، إيمان السيد، ياسر الطوبجي، أحمد تهامي، إيمان السيد، وندى بهجت، والمسلسل من تأليف نور مهران ومن إخراج محمد مصطفى بكري.

حقيقة زواج ملك قورة

يشار إلى أنه كانت ملك قورة تصدرت التريند في الأيام القليلة الماضية بسبب نشرها صور لها بفستان الزفاف، ولكنها كشفت عن حقيقة زواجها من عدمه، وأكدت أنها كانت مجرد جلسة تصوير.

آخر أعمال ملك قورة الدرامية

وفي نفس السياق كان آخر أعمال ملك قورة الدرامية هو مشاركتها في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بيت الرفاعي مع أمير كرارة، وظهرت خلال الأحداث بشخصية شقيقته الصغرى رقية.

مسلسل بيت الرفاعي دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ناقش خطورة تجارة الآثار والصراعات العائلية، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، ملك قورة، صفاء الطوخي، عايدة رياض، تامر نبيل، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي وعمرو أبو زيد وهند عبدالله وإخراج أحمد نادر جلال.



آخر أعمال ملك قورة

يذكر أن آخر أعمال ملك قورة هو فيلم جوازة توكسيك الذي حقق إيرادات عالية في شباك التذاكر خاصة في السعودية ودول الخليج.

وتقدم ملك خلال الأحداث شخصية فريدة والتي تعيش قصة حب مع محمد أنور ويقرران الزواج ولكن مع تتابع الأحداث، تمر حياتهما بأزمات عديدة بسبب تدخل أسرة أنور وهما ليلى علوي وبيومي فؤاد، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.

جوازة توكسيك، من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، هيدي كرم، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، جوهرة، ومروان يونس، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج زيد كردي.