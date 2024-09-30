نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح مسرح نقابة المهن التمثيلية في الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن افتتاح مسرح للنقابة في الإسكندرية، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

افتتاح مسرح نقابة المهن التمثيلية في الإسكندرية

ونشر أشرف زكي صورة له رفقة وفد من النقابة، وعلق عليها قائلًا: "عندما تتحقق الأحلام، مسرح نقابة المهن التمثيلية بالاسكندرية 30-9-2024".

أشرف زكي يعلن عن وقفة تضامنية للفنانين دعما للبنان

سبق، وأعلن أشرف زكي عن إقامة وقفة تضامنية للفنانين المصريين، دعما للشعب اللبناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس: "باسمي واسم جموع الفنانين المصريين نشاطر الشعب اللبناني الشقيق الأحزان والمجازر البشعة التي تحدث".

وأضاف أشرف زكي: "لبنان جزء لا يتجزأ من عقل ووجدان الفنان المصري، وكانوا فنانينا الكبار يقضوا 6 شهور في القاهرة و6 شهور في بيروت، وبيروت شهدت تصوير أعظم الأفلام المصرية، شعب بيروت غالي علينا ونقول له إحنا معاكم ولن نتخلى عنكم، وقريبا هيكون في وقفة كبيرة لفنانين مصر للتضامن مع شعب لبنان".

آخر أعمال أشرف زكي

وكان اخر اعمال اشرف زكي هو مسلسل مليحة من بطولة دياب، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2024، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي درامي، جسد معاناة الشعب الفلـ سطيني وبطولات قوات الأمن في مواجهة الإرهاب، والعمل مكون من 15 حلقة، ومن بطولة دياب، ميرفت أمين، أمير المصري، أشرف زكي، حنان سليمان، ومن فلسـ طين الممثلة سيرين خاص، والمسلسل من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة وإنتاج الشركة المتحدة.

كما شارك كضيف شرف في مسلسل مفترق طرق من بطولة هند صبري، المكون من 45 حلقة، هو مأخوذ عن المسلسل الأمريكي The Good Wife، من بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، علي الطيب، نهى عابدين، ومؤمن نور، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، ويقدم المعالجة الدرامية السيناريست شريف بدر الدين، والعمل من إخراج محمد يحيى، إشراف فني أحمد خالد موسى، ومن إنتاج مجموعة كاريزما للإعلام.