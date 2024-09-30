نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عز: هفضل أهلاوي حتى لو ابني لعب في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد عز عن كواليس علاقته بأبنائه عمر وسيف خصوصا بعد نشره فيديو خاص بابنه عمر وهو يحرز أحد الأهداف في أحد مباريات كرة القدم.



وأكد عز في تصريحات صحفية أنه يترك كامل الحرية لأبنائه في اختيار المناسب لهم قائلًا "أنا في علاقتي مع ولادي مافيش حاجة بفرضها عليهم سواء عمر أو سيف واللي هما بيحبوه ويبقى مجهودهم فيه مرضي بالنسبة لهم ويخليهم مبسوطين أنا هدعمهم جدا".



وبسؤاله عن رغبته في النادي الذي يود أن يحترف فيه ابنه عمر ابنه لعبة كرة القدم قال "أنا أهلاوي جدا ونفسي يلعب فيه ولو جاله عرض من الزمالك مثلا هو حر لكن أنا أهلاوي حتى لو لعب معاهم ضد الأهلي".

آخر أعمال محمد عز



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد عز مسلسل المداح أسطورة العودة، الجزء الرابع وشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبدالوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبدالعزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال