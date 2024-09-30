نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جريئة.. نورهان منصور تبهر جمهورها بإطلالتها الساحرة في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة نورهان منصور، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



إطلالة الفنانة نورهان منصور

تألقت نورهان منصور، بفستان باللون الموڤ بقصة مختلفة ومميزة أبهرت الجميع وقد نالت إعجاب وتفاعل الجمهور معها، ووضعت بعض اللمسات الناعمة من الميكب الهادئ الذي ابرز جمال ملامح وجهها وأعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع التي تتناسب مع إطلالتها.

الفنانة نورهان منصور في أحدث ظهور لها

آخر أعمال الفنانة نورهان منصور

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال نورهان مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا بقصته الإجتماعية العائلية التي تدور في إطار عائلي ودرامي كوميدي وآيضًا يبرز أهمية القيم والأخلاق حيث كان العمل يتناسب مع معاييرنا وتقليدنا الإجتماعية وحاز على إعجاب وتفاعل الجمهور.

مسلسل “إمبراطورية ميم”

أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم"

تدور أحداث قصة مسلسل "إمبراطورية ميم" حول شخصية مختار أبو المجد التي يؤديها الفنان خالد النبوي، والذي توفيت زوجته، ووجد نفسه مضطرًا لتولي مسؤولية رعاية أولاده الستة، وأصبح يتعين عليه صنع حياة جديدة لهم، ولكن الأب يجد نفسه يواجه العديد من التحديات في التعامل مع أولاده بسبب تفكيرهم المعاصر واختلافه عن توجهاته القديمة.



أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم"

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.