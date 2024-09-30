نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جوازة توكسيك".. صدمة في شباك التذاكر رغم الأسماء اللامعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فيلم "جوازة توكسيك"، الذي يضم في بطولته الفنانة ليلي علوي والفنان محمد أنور، إيرادات صادمة في شباك التذاكر خلال يوم الأحد، حيث لم تتجاوز العوائد 1400 جنيه فقط.

هذه الأرقام تعكس تراجعًا كبيرًا في نسبة الإقبال على الفيلم، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الفشل.

حبكة الفيلم المثيرة

تدور أحداث الفيلم حول قصة كريم وفريدة، اللذين يواجهان تحديات كبيرة في سبيل تحقيق حلم زواجهما.

تتصاعد الأحداث عندما يلتقي عائلتيهما، حيث تعارض عائلة كريم الزواج بسبب خلفية فريدة الليبرالية والمتحررة، مما يؤدي إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والمقالب التي تهدف إلى إحباط الزفاف.

تبرز هذه الحبكة التوترات الاجتماعية بين التقاليد المحافظة والانفتاح.

طاقم العمل المتميز

يضم الفيلم مجموعة من النجوم البارزين إلى جانب علوي وأنور، منهم تامر هجرس وملك قورة وهيدي كرم والراقصة جوهرة.

الفيلم من تأليف لؤي السيد، بينما تولى الإخراج محمود كريم، على الرغم من المواهب الكبيرة، يبدو أن الفيلم لم يستطع جذب الجمهور كما كان متوقعًا.

آراء الجمهور والنقاد

تفاعل الجمهور مع "جوازة توكسيك" كان متفاوتًا، حيث عبر البعض عن استغرابهم من ضعف الإيرادات على الرغم من وجود كاست مميز. هذا الفشل في شباك التذاكر يثير تساؤلات حول جودة الفيلم ومدى ملاءمته للذوق العام.

يبقى فيلم "جوازة توكسيك" مثالًا على التحديات التي قد تواجهها الأفلام حتى مع وجود أسماء معروفة، بينما تعكس الإيرادات الحالية عدم الإقبال، سيكون من المثير متابعة كيف سيتعامل صناع الفيلم مع هذا الفشل.