أحمد جودة - القاهرة - شيرين عبدالوهاب تفاجئ جمهورها بهدایا مميزة

في خطوة جديدة تعكس مدى تفاعلها مع جمهورها، فاجأت النجمة شيرين عبدالوهاب محبيها بإعلانها عن تقديم هدايا شخصية للفائزين في التحدي الذي أطلقته مؤخرًا عبر حسابها الرسمي على موقع "تيك توك"، ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي شيرين المستمر للتواصل مع جمهورها والتعبير عن شكرها لدعمهم المستمر.

شيرين عبد الوهاب

تفاصيل تحدي الفنانة شيرين عبد الوهاب مع جمهورها

وأطلقت شيرين عبد الوهاب تحدي رقص عبر حسابها الرسمي على موقع "تيك توك"، وحثت جمهورها على المشاركة فيه، ولتشجيعهم أكثر، أعلنت عن منح هدايا قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل، هذا التحدي جاء في إطار سعي شيرين إلى نشر أجواء من الفرح والتفاؤل بين جمهورها.

منشور شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تعبر عن حزنها لأحداث لبنان الجارية

على صعيد آخر، أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا عن حزنها الشديد للأوضاع التي تمر بها دولة لبنان، مؤكدة على عمق حبها لهذا البلد وشعبه، وقد تلقت تعليقات إيجابية كثيرة من الجمهور اللبناني الذي عبر عن شكره وتقديره لموقفها الإنساني.

أحدث الأعمال الفنية لشيرين عبد الوهاب

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد عبد الوهاب تواصل تقديم أعمال فنية جديدة، حيث أعلنت مؤخرا عن الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد، وذلك بعدما طرحت أغلب أغاني الألبوم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت هذه الأغاني نجاحا كبيرا وحصدت ملايين المشاهدات والاستماع من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.