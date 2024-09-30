نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. أحمد عزمي ضيف في "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد الجمهور ترقبًا كبيرًا لحلقة الفنان أحمد عزمي مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، والتي من المقرر أن تعرض اليوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر الجاري.

ويُتوقع أن يكشف عزمي خلال الحلقة عن تفاصيل مثيرة وكواليس استغاثته بالشركة المتحدة، التي جاءت نتيجة قلة الأعمال الفنية المعروضة عليه.

هذا المنشور، الذي أثار تفاعلًا واسعًا، أعرب فيه عن خوفه من "الموت كمدا وحزنا" بسبب نقص الفرص الفنية.

تفاصيل الاستغاثة عبر وسائل التواصل

أعرب أحمد عزمي في منشوره على فيسبوك عن أمله في الحصول على فرصة للعمل، داعيًا الله أن يرزق الجميع بنعمة الرزق. كما أبدى رغبته في الانضمام إلى أعمال الشركة المتحدة، مشيرًا إلى أهمية الدعم من زملائه في الوسط الفني لتحقيق هذا الهدف.

عزمي، الذي يشعر بضغط كبير بسبب عدم قدرته على تأمين مستقبل ابنه، أشار إلى أنه لا يملك مهنة أخرى ويشعر بالقلق من تأثير ذلك على حياته الشخصية.

الدعم من زملاء المهنة

بعد ظهور استغاثته، بادر عدد كبير من نجوم الفن بدعم أحمد عزمي، منهم الفنان صلاح عبد الله الذي أوضح أنه لا عيب في طلب العمل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعتبر تذكيرًا للمنتجين والمخرجين بضرورة الانتباه للفنانين.

كما وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي رسالة دعم له عبر إنستجرام، داعية له بالتوفيق في الحصول على عمل فني يليق بمكانته.

عرض الحلقة والآمال المرتقبة

ستُعرض حلقة أحمد عزمي على قناة dmc في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ومن المتوقع أن تحظى الحلقة بنسب مشاهدة مرتفعة نظرًا للاهتمام الكبير الذي ناله الفنان في الفترة الأخيرة.

يعكس هذا التفاعل الحماسي مدى أهمية العمل الفني في حياة الفنانين، ويؤكد على التضامن بين الزملاء في مواجهة التحديات.

ستكون هذه الحلقة فرصة لعرض الجوانب الإنسانية في حياة الفنانين، وتعكس التحديات التي يواجهونها في سبيل تحقيق طموحاتهم الفنية.