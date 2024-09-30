نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالية نصر أكتوبر على مسرح البالون بمشاركة سميحة أيوب وعلى الحجار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية معالي وزير الثقافة، الأستاذ أحمد فؤاد هنو، يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، احتفالية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

ستُقام هذه الفعالية يوم 9 أكتوبر على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بهذه المناسبة الوطنية.

فصول الاحتفالية المتميزة

تتكون الاحتفالية من فصلين، حيث سيتم تقديم أوبريت "يد واحدة" في الفصل الأول، والذي يقدمه فرقة رضا للفنون الشعبية، والفرقة القومية، وفرقة أنغام الشباب. الأوبريت هو من رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، وقد قامت الفنانة القديرة سميحة أيوب بتسجيل الأداء الصوتي للأوبريت، مما يضيف لمسة فنية خاصة إلى العرض.

فقرة غنائية للنجم علي الحجار

في الفصل الثاني، سيشارك النجم الكبير علي الحجار في فقرة غنائية مميزة، حيث سيقدم مجموعة من أشهر أغانيه مثل "اللي بنى مصر"، و"عارفة"، و"مكتوبالي"، و"الصادقين"، و"زي الهوا"، وغيرها من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور على مر السنين.

رسالة احتفالية من تامر عبد المنعم

أكد تامر عبد المنعم أن احتفالية البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بمناسبة يوم النصر تمثل نقطة انطلاق لبيت الفولكلور والفنون التراثية والشعبية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة وزارة الثقافة ورؤية معالي الوزير الدكتور أحمد هنو، الذي يدعم بشكل حقيقي مخطط استعادة مكانة هذا البيت الفني العريق وإعادة وضعه على الخريطة الثقافية.

عودة علي الحجار للمسرح

جدير بالذكر أن علي الحجار قد شارك مؤخرًا في مسرحية "مش روميو وجوليت"، بعد غياب عن المسرح دام لأكثر من 17 عامًا. وشارك في المسرحية كل من النجوم ميدو عادل، رانيا فريد شوقي، وعزت زين، وطه خليفة.

المسرحية مستوحاة من رواية روميو وجوليت لشكسبير، من إعداد المؤلف محمد السوري، وإخراج عصام السيد، وقد لاقت ردود فعل إيجابية من الجمهور.

أعمال سميحة أيوب الأخيرة

أما عن الفنانة سميحة أيوب، فقد كانت آخر أعمالها مسلسل "حضرة العمدة"، الذي يدور حول شخصية صفية عارف الفارس، التي تجسدها النجمة روبي. تتولى صفية منصب العمدة في قرية رمزية تدعى "تل شبورة"، وتواجه انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة منصبًا كان حكرًا على الرجال، مما يضيف بعدًا دراميًا مثيرًا للأحداث.