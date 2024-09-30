نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت العدل يحيي ذكرى أحمد نجل الفنان الراحل سامي العدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحيا الكاتب والسيناريست مدحت العدل الذكرى الأولى لرحيل أحمد، نجل شقيقه الفنان الراحل سامي العدل، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، في هذه المناسبة المؤلمة، أعاد العدل نشر الذكريات الجميلة التي تجمعه بأحمد، معربًا عن شوقه وحنينه لشخصه.

رسالة دعم للشعب اللبناني

في إطار تعبيره عن مشاعره، وجه مدحت العدل رسالة تضامن قوية للشعب اللبناني، مشددًا على أهمية الوحدة العربية ودعم مصر للبنان في مختلف الأوقات. وأكد أن لبنان تمثل جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة الثقافية والفنية للمصريين، وأن هناك روابط عميقة تجمع بين الشعبين.

أهمية لبنان في الثقافة العربية

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، تحدث العدل عن رمزية لبنان بالنسبة له، معتبرًا أن "لبنان هو فيروز وجزء من ضميرنا وعشقنا"،وأعرب عن أمله في تنظيم حفلات تضامنية مع الشعب اللبناني، مبرزًا دوره كفنان في دعم القضايا الإنسانية.

دعوة لحفل تضامني في الأوبرا

كما أبدى العدل دعمه الكامل لفكرة إقامة حفل في دار الأوبرا المصرية، يهدف إلى جمع التبرعات لصالح لبنان. وأكد أن هذا هو الدور الحقيقي للفنان في أوقات الأزمات، داعيًا الجميع للوقوف معًا ومساندة الشعب اللبناني في محنته.

بهذه الروح، يعكس مدحت العدل التزامه بقضايا وطنه وأمته، ويؤكد على أهمية الفنون كوسيلة للتضامن والتواصل بين الشعوب.