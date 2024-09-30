نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت محكمة استئناف القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي جلسة 20 أكتوبر المقبل لنظر محاكمة الممثلة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر في واقعة السب والقذف المتبادلة بينهما على منصات التواصل الاجتماعي.. وذلك أمام المحكمة الاقتصادية.

كانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت الممثلة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر في واقعة السب والقذف المتبادلة بينهما على منصات التواصل الاجتماعي، إلى المحاكمة العاجلة.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون شهري أبريل ومايو الماضيين، قام المتهم الأول محمد أبو بكر محمد جاد الرب بسب وقذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها “ميار الببلاوي”، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى “الشيخ عبد البريك” بموقع “فيسبوك” والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجه أبو بكر عبارات خادشة للببلاوي وطعن في عرضها وخدش سمعة عائلتها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات السابقة بالتحقيقات.

وأحالت النيابة العامة المتهمة الثانية “ميار الببلاوي”، بأن سبّت المجني عليه محمد أبو بكر محمد، بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص المسمى “beblawy” على موقع “فيسبوك”، المتاح للعامة، موجهة إليه عبارات تضمنت خدش الاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات، وقامت بإزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.