الجمهور يشيد بمشهد المواجهة بين إيمان العاصي ومحمد القس في "برغم القانون"

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الجمهور بمشهد مواجهة الفنانة إيمان العاصي "ليلى" والفنان محمد القس "أكرم"، والذي كان ضمن أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل "برغم القانون"، الذي يعرض حاليا على منصة "واتش ات" وشاشة قنوات "on" و“on drama”.

وجاء في هذا المشهد، خطف ليلى من قبل سيارة مجهولة، والتعدي على محمود شرشر "محمد محمود عبدالعزيز، ومن ثم تكتشف ليلى أن من كام بخطفها هو زوجها أكرم، وحاول في بداية حديثهما معا أن يعتذر لها عما بدر منه في حقها خلال الفترة الماضية.

مشهد المواجهة بين أكرم وليلى

ومن أبرز تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا:برافو إيمان العاصي، ممثل جيد، ليلى تمثيلها رائع طبيعية أوي، إيمان العاصي فعلا مبدعة، تمثيل إيمان العاصي رااائع،مسلسل جميل.

أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون على شاشة ON

وسوف يتم عرض مسلسل "برغم القانون عبر شاشتي قناة ON وON drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

ويذاع مسلسل برغم القانون على شاشة قناة ONE في السابعة والنصف مساءً، ويعاد بواقع مرتين الأولى في الواحدة والربع صباحًا، ويعاد مرة أخرى في الحادية عشر والنصف من صباح اليوم التالي.