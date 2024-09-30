نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق النهري: "إش إش" و"سيد الناس" هما مفاجآت رمضان والنجاح مع محمد سامي ومي عمر مش سهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لقاء خاص مع الفنان طارق النهري، كشف سر نجاحه في السنوات الأخيرة وعن الأعمال الجديدة التي يشارك فيها خلال موسم رمضان المقبل.

تحدث طارق النهري عن تجربته مع التنوع في الأدوار التي قدمها، وكيف تمكن من جذب انتباه الجمهور بأدائه المتميز.

كيف ترى النجاح الذي حققته في موسم رمضان الماضي؟

أنا سعيد للغاية بالنجاحات التي حققتها في رمضان الماضي، خاصة في أعمال مثل "سوق الكانتو"، "ضرب نار"، و"جعفر العمدة".

كل مسلسل كان يحمل طابعًا خاصًا وشخصيات متنوعة، وهو ما سمح لي بإظهار جوانب جديدة من أدائي الفني. هذا النجاح يعود إلى الله أولًا، ثم إلى الاجتهاد في العمل على كل دور.

ما هو سر قدرتك على تقديم أدوار متنوعة في وقت قصير؟

التنوع هو التحدي الأجمل لأي فنان، كل شخصية لها سماتها وتحدياتها، وهذا يتطلب من الفنان بذل مجهود إضافي في كل مرة، تقديم شخصية المحامي في "نعمة الأفوكاتو" كان تحديًا مختلفًا تمامًا عن شخصية التاجر في "جعفر العمدة"، وهذا ما يجعل التجربة مثيرة وممتعة.

حدثنا عن الأعمال الجديدة التي تشارك فيها في رمضان القادم؟

حاليًا أعمل على تصوير مسلسل "إش إش" مع مي عمر، والذي سيعرض في رمضان 2025، أجسد في هذا العمل شخصية معلم يمتلك محلًا لبيع قطع غيار السيارات، وألعب دور شقيق ماجد المصري.

أيضًا تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في مسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد والمخرج محمد سامي، ومن المقرر بدء تصويره قريبًا بعد انتهاء تصوير "إش إش".

ما الذي يميز مسلسل "إش إش" ويجعلك متحمسًا له؟

المسلسل يدور في إطار اجتماعي مليء بالتشويق، والشخصية التي أقدمها جديدة ومختلفة بالنسبة لي.

أعمل مع فريق عمل مميز يضم نجومًا مثل ماجد المصري ومي عمر، وهذا يضيف تحديًا أكبر لتقديم أفضل ما لدي.

كيف ترى تعاونك المتكرر مع مي عمر؟

التعاون مع مي عمر دائمًا ما يكون مثمرًا، فهي فنانة موهوبة وتبذل جهدًا كبيرًا لتقديم أفضل ما لديها.

كانت لدينا تجربة ناجحة في "نعمة الأفوكاتو"، وهذا ما جعلني متحمسًا للعمل معها مرة أخرى في "إش إش".

ما هي تطلعاتك للمستقبل؟

أتطلع دائمًا لتقديم الأفضل للجمهور الذي يدعمني ويثق في اختياراتي، أطمح لتحقيق نجاحات جديدة في الأعمال القادمة وأتمنى أن تحظى بنفس القبول والإعجاب من المشاهدين.

