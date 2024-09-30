نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحتل المركز الثاني.. تعرف على إيرادات فيلم "إكس مراتي" في السينما أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "إكس مراتي" للفنان هشام ماجد، وأمينة خليل، إيرادات عالية، في السينما أمس، بلغت 243.868 جنيهًا واحتل المركز الثاني في شباك التذاكر حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، بعد فيلم “عاشق” الذي يحتل المركز الأول.

تفاصيل فيلم إكس مراتي

تدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، ويظهر هشام ماجد خلال أحداث فيلم إكس مراتى شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية، ويظهر محمد ممدوح، بشخصية رد سجون، ويقع في العديد من المشاكل، وهو زوج أمينة خليل السابق.



وتظهر أمينة خليل بشخصية إمرأة تمتلك بيوتي سنتر، وتجمعها العديد من المشاهد مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في إطار اجتماعي كوميدي.



فريق عمل فيلم إكس مراتي



فيلم إكس مراتي بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، والفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.