هكذا دعمت دنيا سميرغانم شعب لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على دعم الشعب اللبناني، تزامنًا مع تصاعد الأحداث في لبنان، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت دنيا صورة تجمعها بزوجها الإعلامي رامي رضوان وابنتهما وعدد من الأصدقاء، أثناء زيارتهم للبنان.

منشور دنيا سمير غانم



آخر أعمال دينا سمير غانم

آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما كان فيلم "تسليم أهالي"، الذي شاركت فيه إلى جانب هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، وأحمد فتحي. الفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

و في الدراما التليفزيونية، كان آخر أعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل "جت سليمة"، الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق. يشاركها في البطولة كل من هالة فاخر، خالد الصاوي، سلوى خطاب، مايان السيد، محمد سلام، وسيد رجب. المسلسل من إخراج إسلام خيري.