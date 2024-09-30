نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحتل المركز الأول.. تعرف على إيرادات فيلم "عاشق" لأحمد حاتم أمس في السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "عاشق" نجاحًا كبيرًا منذ عرضه بالسينمات، حيث بلغت إيراداته أمس 355.208 جنيهات، وذلك على حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.



أحداث فيلم عاشق

فيلم "عاشق" تدور أحداثه في إطار رومانسي، حول قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة وهم "أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد"، حيث أن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.



أبطال فيلم عاشق

فيلم عاشق بطولة من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، كريم قاسم، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، فراس سعيد، هنا الزاهد، محمود الليثي.



آخر أعمال أحمد حاتم

وعرض مؤخرًا لأحمد حاتم مسلسل "عمر أفندي" وحقق نجاح كبير وإشادات واسعة، ويضم مسلسل عمر أفندي عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

أحداث مسلسل عمر أفندي

ودارت أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.