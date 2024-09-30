نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني: "معادن الناس بتبان في الخصام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان تامر حسني منذ ساعات قليل، عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منشور غامض، جاء فيه تلك الجملة:"معادن الناس بتبان في الخصام، جملة من ذهب"، ولم يوضح تفاصيل حول ذلك المنشور.

منشور تامر حسني

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.

كلمات أغنية يانهار أبيض

عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد