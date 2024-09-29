القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة بسمة بوسيل عن موعد طرح أحدث أغانيها، والتي تأتي تحت عنوان "هبدأ عيش" من كلمات محمود سليم، وألحان علي الخواجة.

بسمة بوسيل تعلن موعد طرح أحدث أغانيها

وشاركت بسمة بوسيل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام برومو أغنية جديدة “ هبدأ اعيش”، والتي من المقرر طرحها في 22 أكتوبر المقبل.

أحدث أعمال بسمة بوسيل

ومن ناحية اخري، طرحت المطربة بسمة بوسيل منذ فتر أحدث أغانيها باللهجة المغربية بعنوان «ل بسمة»، على طريقة الفيديو كليب والذي يغلب عليه الطابع المغربي، عبر قناتها على يوتيوب وجميع منصات استماع الموسيقى، وتقول كلمات الأغنية: "هاد الجبال تعنق فيا وتقولي شحال أنا قويه وتعطيني الدنيا هدية حيت الضحكة بقى هي هيا هاد الجبال تحكي ليا وتعطيني الدنيا هدية وتجولي شحال أنا قوية حيت البسمة بقا هي هيا أنا حياتي بنيتها عاى المحبة نعيش نهاري وليلي غير بالموده نبغي اللي يبغيني نعيش نهاري وليلي نسول أنا ف أحبابي واللي يحتاجني يلقاني".

آخر أعمال بسمة بوسيل

وكان آخر أعمال بسمة بوسيل هي أغنية جراج عمومي، من كلمات مصطفي حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع اماديو، ميكس وماستر مصطفي رؤوف، مدير إنتاج أشرف سالم، وايضا اغنيه "قال في حقي" من كلمات أحمد عبد العزيز، لحن وتوزيع شريف قاسم، توزيع فهد، تسجيل ومكس وماستر مصطفي رؤوف.

كما طرحت أغنية "عيشنا وشوفنا"، والأغنية من كلمات وائل توفيق وألحان حسن علي وتوزيع فادي ابراهيم وميكس وماستر مصطفي رؤوف.

كلمات أغنية عيشنا وشوفنا

عيشنا وشوفنا اللي خان

عشمان نديه أمان

وكمان بيلوم علينا

ويجيب عنيه في عنينا

مريض حب امتلاك

وراسم دور ملاك

ده من جواه هلاك

وده طبعه من زمان

النوع ده يقضي عمره يغلط ويعيدها تاني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني

ببقى في حالة انهيار

ويزود جرحي نار

وحكايتي قفل عليها

ومبيسألش فيها

أنا مش مصدومة فيه

ولا حتى بلوم عليه

أنا عارفة ده كله إيه

بيكرهني فيه

النوع ده يقضي عمره يغلط ويعيدها تاني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني