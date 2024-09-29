خاص| سلوي عثمان تكشف عن تفاصيل دورها في "مملكة الحرير"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة سلوي عثمان في 4 مسلسلات في السباق الرمضاني 2025، وهم: " حياة أو موت، ومملكة الحرير، وضل حيطة، وحيكم باشا من بطولة مصطفي شعبان".

كشفت سلوي عثمان عن دورهة في مملكة الحرير، وقالت: "انا متجوزة محمود البزاوي ونعمل سويًا في مطبخ، ونعلم ما يدور في المكان، وكواليس العمل ممتعه والورق مكتوب كويس".

وقالت سلوي عثمان في تصريح خاص لـ “دوت الخليج” عن المسلسل الاوف سيزون: "أنا لا أويد أى شي غير العمل الجيد، والسيناريو الذي كتب بطريقة جيدة ويشد المشاهد سيشاهده الجمهور سواء علي التلفزيون أو علي المنصات، ولكن اعتقد إنه في الموسم الرمضاني دائما مسلسلات التلفزيون هي الذي تجذب الجمهور أكثر من المنصات لإنه بيكون سباق ينتظره المشاهد من العام للعام".

تفاصيل مسلسل “مملكة الحرير”

ويشارك غزي في البطولة الجماعية بمسلسل مملكة الحرير مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنانة أسماء أبو اليزيد والمسلسل من إخراج بيتر ميمي.