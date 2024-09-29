القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة سلمي أبو ضيف محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت خبر حملها خلال جلسة تصوير جديدة لصالح مجلة "فوج العربية" واستعرضت حملها.

لهذا السبب سلمي أبو ضيف تتصدر التريند

وتصدرت أبو ضيف التريند بسبب حملها، وقالت: "في البداية، كنت أشعر بالحيرة الشديدة، ولم أكن قادرة على استيعاب ما يحدث، لكن مع مرور الوقت، بدأت أتواصل مع مشاعري بشكل أعمق وأفهمها بشكل أفضل”

اخر اعمال سلمي أبو ضيف في السينما

وكانت آخر أعمال سلمى أبو ضيف هو فيلم ليه تعيشها لوحدك، بطولة شريف منير وخالد الصاوي، وآخرون من النجوم، تدور أحداثه في إطار درامي حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان. يمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

فيلم "إن شالله الدنيا تتهد" مدته 20 دقيقة، وتدور أحداثه حول منتجة فنية رقيقة تدعى "لبنى"، تواجه خسارة مهنية ضخمة، الفيلم من بطولة سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، أمير صلاح الدين، وعماد الطيب. السيناريو والحوار من تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان. عمل على الفيلم أيضًا مهندس الديكور مارك وجيه، المونتاج أحمد يسري، مدير التصوير بيشوي روزفلت، والموسيقى التصويرية من تأليف ماكسيمليوس.

اخر اعمال سلمي أبو ضيف في الدراما

بينما اخر اعمالها الدرامية هو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني 2024، وضم العمل عدد من النجوم من أبرزهم: سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، وهو من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، مسلسل بين السطور بدور ملك شهاب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، كما شاركت في مسلسل "إلا الطلاق" من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة سرد لـ مريم نعوم وإخراج محمد بركة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول جريمة قتل.