خاص| سلوى عثمان: "بجسد عمة حنان مطاوع ورنا رئيس في مسلسل حياة أو موت"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة سلوى عثمان عن استعدادها لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل "حياة أو موت" مشيرة إلى أن صناع العمل قرروا زيادة عدد حلقات المسلسل وتقديمه في 15 حلقة بدلًا من 10 حلقات؛ لعرضه في رمضان 2025 بعد أن كان مقرر عرضه في موسم الأوف سيزون.

وكشفت سلوى عثمان تفاصيل دورها في مسلسل “حياة أو موت” في تصريح خاص لـ “دوت الخليج"، قائلة: “ بجسد شخصية تدعى "زينب" عمة حنان مطاوع ورنا رئيس والأثنين أخوات، والمسؤولة عنهم، بعد غياب والديهم لأنهم متوفيين في حادثة، إلا أن أحداث المسلسل تشهد تغير كبير بعد حدث مفاجئ وفي أزمة ما يمرون بها وعمتهم ستقف بجانبهما، والعمل يدور في اطار تشويقى اجتماعى".

مسلسل "حياة أو موت"

وتشارك الفنانة سلوى عثمان بدور عمه حنان مطاوع في مسلسل "حياة أو موت" المكون من 15 حلقة، ويشارك فيه حنان مطاوع وأحمد الرافعي ومحمد علي رزق ورنا رئيس وسلوى عثمان، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج هاني حمدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.