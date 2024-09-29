نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 2 أكتوبر.. عرض فيلم "بحبك" لـ تامر حسني على منصة watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة watch it عن موعد عرض فيلم "بحبك" لنجم الجيل تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، حيث أعلنت إنه سوف يعرض يوم 2 أكتوبر عبر منصتها الرقمية.

ونشرت watch it بوستر العمل، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلقت عليه: “علي بين اختيارين أصعب من بعض، يكمّل في طريقه ولا يرجع للي فات؟، انتظروا فيلم بحبك يُعرض ابتداءً من 2 أكتوبر”.

أحداث فيلم “بحبك”

وفيلم "بحبك" قد شارك به تامر حسني في موسم عيد الأضحى قبل الماضي وكانت أولى تجاربه الإخراجية وشارك معه عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني، مدحت تيخا وعدد آخر من النجوم، ويدور الفيلم حول شاب تتركه حبيبته يوم الزفاف لعلمها أنها مصابة بالسرطان وتختفي من حياته فيقع في حب فتاه أخرى وأثناء الترتيب للزفاف تظهر الفتاة الاولى وتشقلب حياته رأسًا على عقب.

من هم أبطال فيلم "بحبك" ؟

يشارك في بطولة فيلم "بحبك" إلى جانب تامر حسني عدد من الفنانين، منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، شهد الشاطر. والفيلم من إنتاج حسام حسني وتأليف وإخراج تامر حسني.