نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب نجاح حفل دبي.. أنغام تواصل سيطرتها في الخليج وتستعد لحفل عالمي بالمتحف الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل صوت مصر أنغام سيطرتها علي أضخم الاحتفالات الضخمة بدول الخليج العربي بحضور غير مسبوق تخطي الطاقة الاستيعابية المسموح بها وذلك ضمن جولتها الغنائية لألبوم "تيحي نسيب" والتي إنطلقت من مسرح عبادي الجوهر بمدينة جدة السعوديه ثم المركز العالمي للمعارض بالبحرين ومؤخرا حفل أرينا دبي الذي شهد أكثر من 7 آلاف شخص من مختلف الجنسيات العربية لتستعد بعد ذلك لإحياء حفلا غنائيا عالميا بالمتحف المصري الكبير يوم 11 أكتوبر القادم.

وتألقت أنغام في حفلها علي مسرح أرينا دبي وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال وصلتها الغنائية حيث قدمت أغاني "تيجي نسيب" كاملة بالإضافة عدد من اغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفنى منها "حالة خاصة"،" لوحة باهته" و"نفضل نرقص" و"بعت لي نظرة" و"يوجعونك" باللهجة الخليجية "سيبك انت" و"اناني" و"سيدي وصالك" و" ولا دبلت" و"عرفها بيا".. وغيرها.

وتخلل الحفل قيام أنغام بالتقاط صورة بطريقة ال "سيلفي" مع الجمهور تعبيرا عن سعادتها باندماجهم مع أغانيها.

كما وجهت تحية للجمهور علي حفاوة الإستقبال والتفاعل معها وبخاصة جمهورها من الرجال كونهم يغنون من أعماقهم الأغاني التي تقسو عليهم ورغم ذلك ويتفاعلون معها بنفس مستوى تفاعلهم مع أغانيها التي تمتدحهم، وقالت: "ميرسي لروحهم الرياضية".

وأقيم عقب الحفل مؤتمرا صحافيا وجهت فيه أنغام الشكر لجمهورها ولمدينة دبي التي لطالما استقبلتها بحفاوة، واصفة إياها "بمدينة الفن والموسيقى».وأضافت: «حفل دبي يأتي ضمن جولتي الفنية للاحتفال بنجاح ألبوم (تيجي نسيب)".

وحول دخولها مجال الإنتاج الفني وإنتاجها لألبومها الأخير، قالت: "دخول مجال الإنتاج حملني مسؤولية كبيرة، وحملني قرارات صعبة وأعباء إدارية متعددة، لكن هذا لم يؤثر على روح الأغاني التي أقدمها، فأنا مستمرة على نفس المسار الفني ونفس الروح دون تغيير حتى لو كنت منتجة لألبوماتي".

كما أضافت عن تعاونها مع الفنان الكوميدي أكرم حسني الذي كتب لها أغنيتي (تيجي نسيب) و(خليك معاها)، قالت أنغام "أكرم أظهر موهبة كبيرة كشاعر غنائي وهو فنان وصاحب موهبة، وقد تعاونت مع أكرم بناء على نصيحة من الشاعر أمير طعيمة".



وشهد "تايمز سكوير" اشهر ميادين مدينة نيويورك الأمريكية قد شهد مؤخرا وضع بوستر ضخم لألبوم "تيجي نسيب" لصوت مصر أنغام فى مشهد يخطف قلوب محبيها من أبناء الجالية المصرية والعربية وهو ما اعتبره الجمهور تتويجا للنجاح الكبير الذي حققه البوم "تيجي نسيب" لصوت مصر أنغام على مستوى الوطن العربي ومتابعيها بمختلف دول العالم والذي يتبرع وبقوة علي عرش البومات صيف 2024.

وكانت صوت مصر أنغام قد أطلقت 12 كليبا لاغاني البوم "تيجي نسيب" تم تصويرها بطريقة الـ فيجيوليزر، المستحدث مؤخرًا والمتبع لنجوم الأغنية عالميًا والذي يعتمد كليا على أداء النجم مفردًا لاداء القصة الدرامية للكليب.



وتحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفنى تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمه وتعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن الطربى الأصيل.