نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقف نائب مدير عام "القناة السابعة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نائبة فاروق، رئيس قطاع التلفزيون والمشرف على القنوات الإقليمية، اليوم الأحد، قرارًا حازمًا حول القضية المتهم فيها نائب مدير عام القناة السابعة بقطاع القنوات الإقليمية، في قضية اثار، والذي تم إحالته للنيابة في هذة القضية.

جاء البيان كالتالي: “نظرًا لما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي حول قضية متهم فيها نائب مدير عام القناة السابعة بقطاع القنوات الإقليمية، أكدت رئيس قطاع التليفزيون والمشرف على القنوات الإقليمية أنه فور اكتشاف هذا الأمر والقبض على المذكور من قبل الجهات المختصة ، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وايقافه عن العمل”.

وتابع “وتؤكد رئيس التليفزيون بأنه لم ولن يكون هناك تستر على إيه مخالفات، ولم نتوانى فى مساعدة الجهات المعنية للكشف مرتكبي مخالفات، وبالرغم من أن تلك القضية لا تتعلق بالعمل داخل قطاع القنوات الإقليمية إلا أننا بالتأكيد لا نقبل مثل هذه التصرفات على الإطلاق”.

وأضافت رئيس التليفزيون أن تفاصيل وملابسات تلك القضية تخضع الآن للتحقيقات من قبل الجهات المختصة التى نثق في نزاهتها وعدالتها ، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن .

واختتم البيان: “ونناشد كافه مواقع التواصل الإجتماعي بعدم نشر معلومات أو تفاصيل قد تكون غير دقيقة حول هذه القضية لحين الانتهاء من التحقيقات”.