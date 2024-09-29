نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف تيتا زوزو لـ "دوت الخليج الفني": رسالة المسلسل أهمية العيلة وطرق التربية بتختلف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل تيتا زوزو التريند في الأيام القليلة الماضية، وكان الكاتب محمد عبد العزيز مؤلف العمل قد أبدع في كتابة العمل واختيار طاقم التمثيل مما لفت نظر الجمهور وجعله يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

وكان لموقع دوت الخليج الفني لقاء خاص معه كشف فيه عن تفاصيل المسلسل.

من أين جاءت فكرة مسلسل تيتا زوزو؟

من البداية احمد فايق رئيس تحرير برنامج صاحبة السعادة إحنا بقالنا 11 سنة تقريبًا في البرنامج عارفين مدام إسعاد كويس جدًا فإقترح عليها بعد مسلسل كامل العدد الجزء الأول إنها تعمل مسلسل من بطولتها تعمل دور الجدة فيه وليها أحفاد وقالتله تمام لو في حاجة مناسبة معنديش مانع.

وأنا معاهم لإني مدير تحرير البرنامج ومع مدام إسعاد يونس من 11 سنة تقريبا وصحاب جدًا وعارفين عن بعض كل حاجة وكنت كتبت مسلسلات منها مع محمد أمين رشدي ومعملتش حاجة لوحدي والحاجات اللي عملتها لوحدي مكلمتش ولسه متكتبلهاش النصيب.

هما كانوا قرأوا ليا حاجات قبل كده وشايفين شغل ليا وقولتلهم تمام وابتديت اشتغل على المعالجة وقولت أحاول أجيب حاجة جديدة بفكرة مختلفة شوية كان وقتها سيد المسلسلات الإجتماعية، ومدام إسعاد بشخصيتها بتعرف تتعامل مع الناس الكبار والصغيرين فانا حبيت إني أكتب ده وقربت شخصية إعتزاز اللي في المسلسل لشخصية مدام إسعاد لإنها هي بتتكلم مع الأطفال الصغيرة وبتتكلم مع الشباب ومع الكبار وعارفة إزاي تتعامل مع ده ومع ده.

ما هي الرسالة التي تود ايصالها من مسلسل تيتا زوزو؟

الرسالة هي العيلة وأهمية العيلة إن إحنا لازم نبقى في ضهر بعض كعيلة ونواجه المجتمع من وجهة نظري وإن العيلة هي رقم واحد لتربية أي جيل ولو ربينا الأولاد بشكل كويس إحنا كمجتع وكدولة هنستفيد جدًا.

وفي نفس الوقت بنتكلم عن السوشيال ميديا واللي ممكن تعمله فينا.

ماهي المعايير التي اعتمدت عليها في اختيارك لطاقم العمل؟

هو مكنش اختياري لوحدي أنا وأستاذة شيرين أكتر ناس مختصة بالاختيارات.

وفي الاختيارات أنا كنت عامل لكل شخصية في المسلسل بروفايل وملف ليها بيقول الشخصية دي شكلها عامل إزاي وعمرها قد ايه وكل التفاصيل لحد ما حطينا اختيار و2 و3 ووصلنا للتشكيلة دي وهي تشكيلة هايلة جدًا.

والحمد لله إن محدش فيها كان منفسن من حد والتعامل بينا كويس جدًا.

ماهي نصيحتك للأشقاء مثل "سمر علام وندى موسى" وبينهم حقد؟

الفكرة إن الشخص يركز في حياته وطول ما أنت شايف ان غيرك أحسن منك مش هتبقى شايف أن عندك حاجات أحسن منه وإن الشخص يعد النعم اللي في حياته ودي حاجة مهمة لينا كلنا إن كل بني آدم عنده نعم، وفي الآخر هما أخوات وبيحبوا بعض.

ماهي النصيحة التي توجهها للأهالي المتحكمين في أولادهم وقراراتهم؟

اللي عايز أقوله نشوف ولادنا عايزين ايه وإني مش هفرض عليه رأي مهما عملت، وإن الأب هيقبل فكرة إن الابن مش محتاج الشهادة وضيع مستقبله وإنه يروح يدرس المزيكا.

ودي الفكرة إن كل واحد من حقه إنه يختار ويتحمل نتيجة اختياره.

من وجهة نظرك ماهي السلبيات والايجابيات للسوشيال ميديا؟

السوشيال ميديا مليانة سلبيات زي ماهي مليانة ايجابيات.

سلبياتها زي مثلًا مشهد البنت الصغيرة لما شافت فيديو صحابها وهي مخرجتش معاهم، وده بين أن الجيل ده ظاهرين الأحداث والصور الحلوة وميعرفش ايه اللي جوا، والبنت نفسها بتتأثر بسبب اللي بتشوفه على الانستجرام وعلى السوشيال ميديا بشكل عام وصحابها وشكلهم وخروجاتهم، في حين إن هي حاسة أنها منبوذة.

وفي نفس الوقت التيك توك زي مافيه مشاكل ليه إيجابيات وفيه حاجات تعليمية وفي ناس بتقدم محتوى محترم.

والرسالة هنا إننا ناخد الحاجة المفيدة لينا اللي استخدمها في حاجة مفيدة، ودي الرسالة إننا ناخد المفيد وابتعد عن أي حاجة مضرة.

ماهي الرسالة التي تود قولها للأمهات لتربيتها بطريقة سلبية خاصة الولاد؟

كل واحد ليه طريقة في التربية وكل طبقة وكل مجتمع وكل واحد ليه تربيته.

أنا مش هقول إن التربية دي صح ولا إن التربية الإيجابية الحديثة صح، وكل واحد ليه طريقته المناسبة في التربية.

أنا بشوف ايه الحاجات اللي هتنفعهم وايه الحاجات اللي هتضرهم، وكل واحد بيربي على حسب طبقته ومدرسته.

ماهي رسالتك للدولة لمواجهة قضايا الفساد؟

الرسالة واضحة إن يكون فيه رقابة على كل شيء، والفساد عمره ماهينتهي وعمره ماهيختفي والموضوع صعب جدًا.

كيف ترى تقنية الذكاء الاصطناعي؟

تقنية الذكاء الاصطناعي كل يوم بتطور بشكل كبير، وبقى موجود منه ابليكشن شبه اللي عملته في المسلسل، وممكن يكون مفيد للبشر في حاجات ومضر في حاجات.

وممكن يكون مضر في حاجات زى إنه ممكن يسحل الشخص معاه وتتكلم معاه.

وحاليًا الذكاء الاصطناعي في طريقه وتطوره هيساعد في اكتشاف حاجات كتير جدًا ومواضيع مستعصية علينا، وإن قريب ممكن يستبدل البشر بالذكاء الاصنطاعي.

وزي ماهو ليه حاجات نستفاد منها كبشر في حاجات بردو هو هيبقى مضر فيها ونحاول ناخد الحاجة المفيدة ونبعد عن الضار.

هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء وجود البشر وبعض الوظائف في المستقبل؟

زي أي حاجة جديدة ظهرت زي ماظهر التلفزيون والراديو وقولنا الصحافة هتختفي، بيحصل بس ممكن الذكاء الاصطناعي ممكن يخلينا نستغنى عن وظايف معينة، بس الموضة بقت تعليم البرمجة والكومبيوتر هو ده اللي السوق محتاجه وفي ناس شغالين في المجال ده سافروا برا ومبسوطين لإن الذكاء الاصطناعي هيبقى موجود بشكل كبير والتقنية دي هتاخد جزء كبير.

وزي ماهو هيقطع رزق حد فهو هيدي فرص لتسهيلات تانية اكتر، وفي الآخر البني آدمين هيفضلوا موجودين طول الوقت.

هل ترى أن المنصات احتلت محل التلفزيون؟

هي احتلت بس مش أو ي، يمكن أجيال خاصة الأجيال الصغيرة هي اللي متجهة للمنصات أكتر، في نفس الوقت بشوف ردود الأفعال على المسلسل أنا بستنى الحلقة اللي على التلفزيون هتنزل ورد الفعل عليها فالتلفزيون هيفضل موجود لحد مانموت.

هل ترى أن المنصات أعطت فرصة أكبر لظهور بعض المواهب خاصًة الشباب؟

أكيد وأي منصة جديدة بتفتح بتبقى بتساهم لظهور ناس جديدة، وزي رنا رئيس عملت دور بطولة وركين سعد عملت بطولة، وبتدي فرص كتير لناس منتجين ومخرجين انهم يشتلغوا.

وهي مهمة جدًا لإنه ا أدت فرص لناس كتير أو ي لأول مرة وفي نفس الوقت بتدينا الفرصة ككتاب يعملوا أفكار جديدة ويجربوا وميبقاش فيه تكرار للأفكار.

فهي بتدي فرصة جديدة للمؤلفين والناس الجديدة، أي منصة جديدة بتفتح أبواب رزق.

من وجهة نظرك هل نجاح المسلسل يتأثر بوجوده داخل الموسم أو خارج الموسم؟

لا خالص لإن دلوقتي مسلسلات الأوف سيزون زي مسلسلات رمضان اللي جوا الموسم، اللي بينجح العمل الحلو وككتابة حلو وتمثيل حلو.

ودلوقتي الأوف السيزون والأون سيزون بيدي فرص لأعمال كتير.

هل ترى إن وجود تيتا زوزو ضمن مسلسلات أخرى تصدرت التريند أثر على نجاحه؟

لا الحمد لله والمسلسل بتاعنا مختلف شوية وقصة العائلي، لكن ديبو مسلسل كوميدي، وإنترفيو بيتكلم عن ابليكشن وبرغم القانون مسلسل تراجيدي، وإحنا مسلسنا مختلف.