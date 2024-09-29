نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضوي الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الـ 43 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفلت الاعلاميه رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ 43، في أجواء مبهجه وسط أفراد اسرتها ونشرت الصور من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

وظهرت رضوى خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع إنستجرام وهي مرتديه فستان أنيق اسود اللون وعلقت على الصور قائلة:"انا النهاردة كبرت سنه وبقى عندي ٤٢ سنه".



يذكر أن رضوى الشربيني كانت قد توجهت بالشكر لأدارة قناة cbc سفرة على ما قدمته لها من خبرة ومهارات، وكذلك لبيتها قناة cbc سفرة وكل القائمين عليها والعاملين بها، وتمنت لهم كل التوفيق والنجاح بعد انتهاء عقدها.

ولم تحدد رضوى الشربيني واجهتها الاعلامية المقرر أن تنتقل لها خلال الفترة المقبلة، ووعدت بالعودة قريبًا إلى الشاشة مع برنامج جديد، يرضي جمهورها ومتابعيها.