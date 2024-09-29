نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فريد يتصدر التريند في مصر والسعودية بـ زمان وجبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح المطرب أحمد فريد في تصدر التريند في مصر والسعودية بأغنية "زمان وجبر" الذي قام بطرحها منذ 3 أيام.



كلمات أغنية زمان وجبر



راجع يا خبر ده زمان وجبر مفيهاش حبايب خلاص

وعايز تجيلي ونرجع ياعيني ده كلام ومالهوش اساس

كان كان فيه وخلص خلاص بقي فات ال أو ان

انا حد تاني غير اللي قابلك يوم زمان

كفه جراحك دي اللي طبت ع الميزان

فاق فاق قلبي ليك وخلاص لغي اي اتفاق

قفلت باب انا للعتاب والاشتياق

قابل بقي وافتح كمان باب الفراق

دفاتر قديمه ولا ليها قيمه ولا ليها اي اعتبار

قفلنا الروايه وتتر النهايه بعديه مفيش اعتذار

كان كان فيه وخلص خلاص بقي فات ال أو ان

انا حد تاني غير اللي قابلك يوم زمان

كفه جراحك دي اللي طبت ع الميزان

فاق فاق قلبي ليك وخلاص لغي اي اتفاق

قفلت باب انا للعتاب والاشتياق

قابل بقي وافتح كمان باب الفراق.

آخر أعمال أحمد فريد



طرح الفنان أحمد فريد مؤخرًا أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم "أيام ونسيتها"،عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد لاقت الأغنية تفاعل كبير من الجمهور، وحققت نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا.



كلمات الأغنية:

أيام ونسيتها

خلاص يا حبيبنا

نهارك أبيض

أنا عمري في يوم

ما هخليك تهدى

ونارك تبرد

وعشان بأمانة

أنساك وتكون

قصة وخلصانة

آه زعلت عليك

بالظبط يومين

لا أطول ولا أعرض

ربنا يديك

زي ما عوضني

بناس أحسن منك بعديك

اقعد مع ناس قلبها أبيض

يمكن تعديك

أنا لو هرجع

أدمر نفسي

عارف يرضيك

ربنا يديك

زي ما عوضني

بناس أحسن منك بعديك

اقعد مع ناس قلبها أبيض