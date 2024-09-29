مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن عن 30 فيلم يتنافسون على جوائز شباب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 40، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن مشاركة 30 فيلمًا في مسابقة «أفلام شباب مصر» للفيلم الوثائقي.

تسلط المسابقة الضوء على إبداعات الطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، فضلا عن افلام الشباب من الإنتاج الذاتي لتشجيعهم على ريادة الأعمال، حيث يقدم طلاب جامعة الأهرام الكندية فيلمين هما «هارمونيا» و«تَاجِنت»، في حين يشارك طلاب معهد الإسكندرية العالي للإعلام بفيلمي «الشونة» و«الفليق».

وتقدم المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام بثلاثة أفلام «النسر»، و«سَبِيْعَةْ»، و«الچوكر»، بينما يشارك طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بثلاثة أفلام: «دير سمعان الخراز»، و«بلا خجل»، و«شدة خيط».

كما يشارك طلاب المعهد العالي للسينما فرع الإسكندرية بفيلم «جَعْفَري مِجَبِل»، وطلاب جامعة فاروس بفيلم «شانشيلا»، فضلا عن المشاركات الطلابية مع فيلم «روني» من جامعة القاهرة، وفيلمي «تتلف في حرير» و«السين» من الجامعة العربية المفتوحة، بالإضافة إلى فيلم «ع السمسمية» من معهد الكينج مريوط بالإسكندرية، وفيلمي «نوبيا» و«حي» من جامعة الإسكندرية، و«بحضرة الموت» و«فينيسيا» من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتتواصل المشاركات الطلابية من جامعة السويس بفيلم «ذات الأرضين»، فيما يساهم طلاب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بستة أفلام منها «خام»، و«رزق بعد النار»، و«محدش يعرف»، و«مسيرتي»، و«لاجئ»، و«السائر»، ومشاركة من طلاب دولة الإمارات العربية المتحدة بفيلم «أثينيوس» من كلية محمد بن راشد للإعلام، بالجامعة الأمريكية في دبي.

بالاضافة لاحتواء المسابقة فيلمين من الإنتاج الذاتي وهما «الإسكندرية زمان ومكان» و«أخر أيام العيد».

أعضاء لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر.

وذكر في بيان صادر عن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم السبت، أن مسابقة أفلام شباب مصر، يشارك بها هذا العام نحو 50 فيلما تتنوع بين الروائي والتسجيلي القصير، وتضم لجنة التحكيم الفنان خالد سرحان رئيسا، وعضوية الفنانتين رانيا محمود يس، ونهى عابدين.

وتابع البيان أن المسابقة تقدم 3 جوائز هي: جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح لأفضل فيلم روائي وأفضل فيلم تسجيلي قصير، وجائزة أفضل فيلم، وجائزة الناقد أحمد الحضري لأفضل فيلم يناقش قضايا إنسانية، والتى تقدم لأول مرة خلال الدورة 40 من المهرجان.

نبذة عن مهرجان الإسكندرية السينمائي

يذكر أن مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 40 يقام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا، ومن المقرر أن يقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر.