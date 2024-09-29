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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مروان بابلو يعلن إلغاء جميع حفلاته في أوروبا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف مطرب الراب مروان بابلو، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، عن إلغاء جميع حفلاته في أوروبا، موضحا إن سبب إلغاء حفلاته في أوربا لسبب خارجًا عن إرادته ومطالبًا جمهوره بتقبل اعتذاره.
مروان بابلو يعلن إلغاء جميع حفلاته في أوروبا
وكتب بابلو: لأسباب خارجة عن إرادتنا تم إلغاء حفلات أوروبا كلها بما فيها لندن، مع العلم إننا نحاول نقدملكم أفضل تجربة ممكنة في أقرب وقت ممكن، أتمنى تقبلوا أسفي وبتمنى لكم السلامة.
آخر أعمال مروان بابلو
وكان اخر اعمال مروان بابلو هي أغنية أجرة، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الذي شارك فيها مع مطرب الراب زاندر، ويعد هذا التعاون الأول بين بابلو وزاندر، وجاءت هذه الأغنية بعد ابتعاد مروان بابلو لمدة 6 شهور عن الراب، ومن المقرر أن يطرح ألبوم قريبًا.
كلمات أغنية أجرة
مسيري مش حاميني
دفعت الاجرة انا مش طماع
دفعت الاجرة انا مش طماع
Darling
دفعت الاجرة انا مش طماع
مسيري مش حاميني
دفعت الاجرة انا مش طماع
دفعت الاجرة انا مش طماع
Darling
دفعت الاجرة انا مش طماع
بدي جلسات كهربا في الصدر ارجعه سلكان
دورت المكنه جعان، دورت ملقتش امان
من الاسمنت انا ببني كيان
فكك مدني والبسلي الميري
بوش رجلي، وشك تمريني
مبُخدش حقي غير بالاسترليني
سابق سني انا مسَيح
في المجال دا مُسمار
ثابت X the star
Bla bla
كُله منفوخ منظر
بس بإبرة هيفضي
Ohaa
ساند علي الهوي فا مفيش
مكسر كله احنا في زمن الشواكيش
مستف كله في Combo
مش عاوز ولا كلمه
سمعت كل الحواديت
مسيري مش حاميني (مش حاميني)
دفعت الاجرة انا مش طماع
دفعت الاجرة انا مش طماع
Darling
دفعت الاجرة انا مش طماع
زميلي
مسيرها تجيلي
عارف نفسي مش طماع (Yeah)
عارف نفسي مش طماع
عاوز حقي مش اكتر
في اخر ثانيه اجيبها كلتش (كلتش)
لسه نازل فيهم لطش
دمي بيسخن مبيبردش
كبرت عارف انا مين
عشت حياة الدراويش
انا معوجهاش عالمخاليق
كله كاربون كله مقضيها نقش
مغيبب لسه انا ضميري مافقش
اولها بكي يا زميلي واخرها نعش
متستغربش خش الكنبه تجيبك
مفيش اي حاجه مني جديدة
كنا دايمًا احنا الناس الغريبة
مفضلش غير اننا نلمُ الغنيمة
مسيري مش حاميني
دفعت الاجرة انا مش طماع (Darling)
دفعت الاجرة انا مش طماع
Darling
دفعت الاجرة انا مش طماع