نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مروان بابلو يعلن إلغاء جميع حفلاته في أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مطرب الراب مروان بابلو، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، عن إلغاء جميع حفلاته في أوروبا، موضحا إن سبب إلغاء حفلاته في أوربا لسبب خارجًا عن إرادته ومطالبًا جمهوره بتقبل اعتذاره.

مروان بابلو يعلن إلغاء جميع حفلاته في أوروبا

وكتب بابلو: لأسباب خارجة عن إرادتنا تم إلغاء حفلات أوروبا كلها بما فيها لندن، مع العلم إننا نحاول نقدملكم أفضل تجربة ممكنة في أقرب وقت ممكن، أتمنى تقبلوا أسفي وبتمنى لكم السلامة.

آخر أعمال مروان بابلو

وكان اخر اعمال مروان بابلو هي أغنية أجرة، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الذي شارك فيها مع مطرب الراب زاندر، ويعد هذا التعاون الأول بين بابلو وزاندر، وجاءت هذه الأغنية بعد ابتعاد مروان بابلو لمدة 6 شهور عن الراب، ومن المقرر أن يطرح ألبوم قريبًا.

كلمات أغنية أجرة

مسيري مش حاميني

دفعت الاجرة انا مش طماع

دفعت الاجرة انا مش طماع

Darling

دفعت الاجرة انا مش طماع

مسيري مش حاميني

دفعت الاجرة انا مش طماع

دفعت الاجرة انا مش طماع

Darling

دفعت الاجرة انا مش طماع

بدي جلسات كهربا في الصدر ارجعه سلكان

دورت المكنه جعان، دورت ملقتش امان

من الاسمنت انا ببني كيان

فكك مدني والبسلي الميري

بوش رجلي، وشك تمريني

مبُخدش حقي غير بالاسترليني

سابق سني انا مسَيح

في المجال دا مُسمار

ثابت X the star

Bla bla

كُله منفوخ منظر

بس بإبرة هيفضي

Ohaa

ساند علي الهوي فا مفيش

مكسر كله احنا في زمن الشواكيش

مستف كله في Combo

مش عاوز ولا كلمه

سمعت كل الحواديت

مسيري مش حاميني (مش حاميني)

دفعت الاجرة انا مش طماع

دفعت الاجرة انا مش طماع

Darling

دفعت الاجرة انا مش طماع

زميلي

مسيرها تجيلي

عارف نفسي مش طماع (Yeah)

عارف نفسي مش طماع

عاوز حقي مش اكتر

في اخر ثانيه اجيبها كلتش (كلتش)

لسه نازل فيهم لطش

دمي بيسخن مبيبردش

كبرت عارف انا مين

عشت حياة الدراويش

انا معوجهاش عالمخاليق

كله كاربون كله مقضيها نقش

مغيبب لسه انا ضميري مافقش

اولها بكي يا زميلي واخرها نعش

متستغربش خش الكنبه تجيبك

مفيش اي حاجه مني جديدة

كنا دايمًا احنا الناس الغريبة

مفضلش غير اننا نلمُ الغنيمة

مسيري مش حاميني

دفعت الاجرة انا مش طماع (Darling)

دفعت الاجرة انا مش طماع

Darling

دفعت الاجرة انا مش طماع