نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب إطلالة.. غادة عبد الرازق تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر أسم الفنانة غادة عبد الرازق محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أثارت الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإطلالة جريئة.

سبب تصدر غادة عبد الرازق التريند

وظهرت غادة في أحدث إطلالة لها وهي ترتدي تيير جينز مع بلوزة مكشوفة تبرز منطقة الصدر والأكتاف وتكشف عن جزء من بطنها، وجيب طويلة، ما جعل الإطلالة تجمع بين الجُرأة والتحدي.

تعليقات الجمهور علي إطلالة غادة عبد الرازق

وإنهالت التعليقات علي إطلالة غادة عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد البعض بجرأتها وثقتها الكبيرة، في حين أن البعض الآخر اعتبر إطلالتها مثيرة للجدل.

اخر اعمال غادة عبد الرازق

وكان اخر اعمال غادة عبد الرازق هو فيلم «تاني تاني» الذي تم عرضه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2024 بطولة أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

قصة فيلم تاني تاني

ويناقش فيلم تاني تاني فكرة الصداقات القديمة التي تختفي ثم تعود بعد سنوات طويلة خاصة بين الرجل والمرأة مما يعيد الذكريات من جديد وتنشأ قصص حب بين الطرفين، وتظهر غادة خلاله بشخصية سيدة تعمل في بنك، أما أحمد آدم فيعمل في البورصة ويدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الفوز بقلب غادة عبدالرازق خلال الأحداث.

اخر اعمال غادة عبد الرازق في الدراما

وايضا شاركت في مسلسل "صيد العقارب" نخبة من النجوم ومنهم: غادة عبد الرازق، محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، أحمد ماجد، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، ومحمود عبد المغني كضيف شرف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، تدور الأحداث في إطار اجتماعي يحمل أحداث تنوعت بين التشويق والغموض، وتجسد غادة عبد الرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، حيث تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.