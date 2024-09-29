نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البرومو الخاص لـ إقامة جبرية والعرض قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل إقامة جبرية البرومو الرسمي وظهرت هنا الزاهد من خلال البرومو على غير المعتاد حيث من المتوقع أن تظهر بدور جديد عليها حيث ظهرت وهى تبكي ومن المتوقع أن تكون بتعاني من شئ ما.

وسبق وروجت watch it للبرومو الخاص بالمسلسل مؤكدًا أن موعد طرحه قريبًا بعد عدة تأجيلات.

مسلسل "إقامة جبرية"

يتألف المسلسل من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه آخر العام الحالي عبر منصة watch it ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج. تتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة. وقد سبق للثلاثي التعاون في مسلسل سابق وأيضًا في فيلم جديد يتم انتظاره.

فريق عمل مسلسل “إقامة جبرية”

والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”



وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" عبر منصة watch it آخر العام الحالي.