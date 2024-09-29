نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص|ملك قورة: اتبسطت بردود الأفعال على صوري بفستان الزفاف.. وبيباركولي كأني واحدة من عيلتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ملك قورة عن كواليس أحدث جلسة تصوير لها، والتي ظهرت فيها مرتدية فستان أبيض، مؤكدة أنها كانت جزءًا من تعاونها مع مجلة متخصصة في الأفراح، والتي تستعين بشخصية مشهورة كل عام في تصوير غلافها.

وعبرت ملك في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن سعادتها بردود أفعال جمهورها ومتابعيها على الصور التي نشرتها مؤخرًا، وقالت: "اتبسطت جدًا إن الناس كلها بتباركلي وكله فرحان عشاني، وحسيت قد إيه الناس بتحبني وبيباركولي كأني واحدة من عيلتهم".

ملك قورة: هتجوز لما ألاقي الشخص المناسب وأكون بحبه وبيحبني

وتابعت: "هتجوز لما ألاقي الشخص المناسب، وعايزة اتجوز شخص أكون بحبه أوي وبيحبني"، مضيفة: "ناس كتير صدقت الصور، وبقوا عايزين يضيفوني لجروب الماميز عشان أكون مستعدة".



آخر أعمال ملك قورة



وكانت آخر أعمال ملك قورة هو فيلم "جوازة توكسيك" من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيو سنشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير، والفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.

مسلسل بيت الرفاعي

كما شاركت في مسلسل "بيت الرفاعي" مع الفنان أمير كرارة والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشارك في بطولته كل أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال.



تفاصيل مسلسل كنبة حبشي

مسلسل "كنبة حبشي" يعتبر أول بطولة نسائية مطلقة لملك قورة في الدراما، ومكون من 15 حلقة عبارة عن أحلام يسعوا لتحقيقها، وتجسد ملك قورة في المسلسل 6 شخصيات مختلفة منها، الصعيدية والشعبية وموظفة في إحدي الشركات، وصاحبة عربية كبدة، ومُدرسة أطفال.



أبطال وصناع عمل مسلسل كنبة حبشي

مسلسل كنبة حبشي من بطولة ملك قورة، محمد ثروت، كريم عفيفي، إبرام سمير، توني ماهر، إيمان السيد، ياسر الطوبجي، أحمد تهامي، إيمان السيد، وندى بهجت، عارفة عبدالرسول، والعمل من تأليف نور مهران ومن إخراج محمد مصطفي بكري.