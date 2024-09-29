نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| ملك قورة: أظهر بـ 6 شخصيات مختلفة في أولى بطولاتي المطلقة "كنبة حبشي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة ملك قورة أنها تنتظر عرض مسلسل "كنبة حبشي"، وهو أول بطولة نسائية مطلقة لها في الدراما، ويفصلها يوم واحد فقط على الإنتهاء من تصويره، ومن المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون.



وتحدثت ملك في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن تفاصيل دورها في المسلسل قائلة: "سأقدم 6 شخصيات مختلفة في المسلسل منها، صعيدية وشعبية وموظفة في إحدي الشركات، وصاحبة عربية كبدة، ومُدرسة أطفال".

وتابعت: 'مسلسل "كنبة حبشي" كوميدي لايت والأطفال هيحبوه أوي، وهو مكون من 15 حلقة ويجمعني بمحمد ثروت وكريم عفيفي، والمسلسل عبارة عن حلقات منفصلة وكل حلقة عبارة عن حلم معين".



كما عبرت عن سعادتها بتعاونها مع الفنانين محمد ثروت وكريم عفيفي، وقالت: "أنا وثروت عملنا مع بعض "سوبر ميرو" ولغاية دلوقتي الأطفال والماميز بتوقفني ويقولولي حبينا المسلسل".

تفاصيل مسلسل كنبة حبشي

مسلسل "كنبة حبشي" يعتبر أول بطولة نسائية مطلقة لملك قورة في الدراما، ومكون من 15 حلقة عبارة عن أحلام يسعوا لتحقيقها، وتجسد ملك قورة في المسلسل 6 شخصيات مختلفة منها، الصعيدية والشعبية وموظفة في إحدي الشركات، وصاحبة عربية كبدة، ومُدرسة أطفال.

أبطال وصناع عمل مسلسل كنبة حبشي

مسلسل كنبة حبشي من بطولة ملك قورة، محمد ثروت، كريم عفيفي، إبرام سمير، توني ماهر، إيمان السيد، ياسر الطوبجي، أحمد تهامي، إيمان السيد، وندى بهجت، عارفة عبدالرسول، والعمل من تأليف نور مهران ومن إخراج محمد مصطفي بكري.



آخر أعمال ملك قورة



وكانت آخر أعمال ملك قورة هو فيلم "جوازة توكسيك" من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيو سنشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير، والفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.

مسلسل بيت الرفاعي

كما شاركت في مسلسل "بيت الرفاعي" مع الفنان أمير كرارة والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشارك في بطولته كل أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال.