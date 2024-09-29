خالد أوزغور يتجنب الحديث عن انسحاب سيماي بارلاس

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رياض - احمد صلاح - رفض الفنان التركي خالد أوزغور التعليق على انسحاب الفنانة سيماي بارلاس من بطولة مسلسل "المتوحش" في موسمه الثاني، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن انطلاق عرض المسلسل.



انسحاب خالد من السجادة الحمراء



ظهر خالد أوزغور في حفل إطلاق الموسم الثاني من "المتوحش"، حيث أجاب على أسئلة الصحفيين حول كواليس العمل. إلا أنه انسحب عندما سألته إحدى الصحفيات عن سيماي بارلاس، حيث جاء سؤالها: "سيد خالد، لقد انفصلت عن سيماي، هل يمكنك أن تخبرنا بشيء يخص ذلك؟".



ورغم رفضه التعليق على هذا الأمر، أكد خالد أن أحداث المسلسل ستعرفها الجماهير مع بدء العرض، مشيرًا إلى أن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا وأن السيناريو قدم شخصيات يستطيعون الاندماج فيها، مع وعد للجمهور بالكثير من المفاجآت في الموسم الجديد.



رسالة مؤثرة لسيماي بارلاس



رفض الفنان التركي خالد أوزغور التعليق على انسحاب الفنانة سيماي بارلاس من بطولة مسلسل "المتوحش" في موسمه الثاني، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن انطلاق عرض المسلسل.



انسحاب خالد من السجادة الحمراء



ظهر خالد أوزغور في حفل إطلاق الموسم الثاني من "المتوحش"، حيث أجاب على أسئلة الصحفيين حول كواليس العمل. إلا أنه انسحب عندما سألته إحدى الصحفيات عن سيماي بارلاس، حيث جاء سؤالها: "سيد خالد، لقد انفصلت عن سيماي، هل يمكنك أن تخبرنا بشيء يخص ذلك؟".



ورغم رفضه التعليق على هذا الأمر، أكد خالد أن أحداث المسلسل ستعرفها الجماهير مع بدء العرض، مشيرًا إلى أن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا وأن السيناريو قدم شخصيات يستطيعون الاندماج فيها، مع وعد للجمهور بالكثير من المفاجآت في الموسم الجديد.



رسالة مؤثرة لسيماي بارلاس



في سياق متصل، وجه خالد أوزغور رسالة مؤثرة إلى سيماي بارلاس عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، أشاد فيها بها بعد انتهاء دورها في المسلسل. وذكر أنها من أفضل الأشخاص والممثلين الذين عمل معهم، إلا أن المتابعين لاحظوا أنهما ألغيا متابعة بعضهما على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار الكثير من التساؤلات والجدل حول علاقتهما.



أسباب الانسحاب



أما عن سبب انسحاب سيماي بارلاس من مسلسل "المتوحش"، فقد تزامن مع انفصالها الحقيقي عن خالد أوزغور، رغم أنها لم تكشف عن السبب الحقيقي وراء هذا القرار. ومع ذلك، تداولت التقارير الصحفية التركية توقعات بأن قرارها مرتبط بظروفها الشخصية .