هند عبد الحليم تطلب الدعاء لوالدها بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة هند عبد الحليم عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" عن تعرض والدها لوعكة صحية شديدة، ما أثار قلق جمهورها ومتابعيها.

عبّرت هند عن خوفها الكبير على والدها، وطلبت من جمهورها الدعاء له بالشفاء العاجل، معربة عن مشاعرها القوية تجاه هذه المحنة.

دعاء هند لوالدها عبر "إنستجرام"

في منشور مؤثر، كتبت هند عبد الحليم دعاءً لوالدها، تقول فيه: "اللهم يا حيُ يا قيومُ اشفِ أبي بشفائك، وداوي أبي بدوائك، وعافي أبي بعافيتك من بلائك واشفِ جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين... ألف سلامة عليك يا حبيبي."

وقد تفاعل جمهور الفنانة بشكل كبير مع المنشور، حيث عبروا عن دعمهم وتعاطفهم متمنين الشفاء العاجل لوالدها.

معاناة عائلية سابقة

لم تكن هذه المرة الأولى التي تكشف فيها هند عبد الحليم عن معاناتها العائلية، فقد سبق وأعلنت عن تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة أيضًا. في منشور سابق، كتبت: “بحبك وحشتيني.. يا رب ربنا يشفيكي يا حبيبتي ويقويكي وتقومي بالسلامة بقى... الدنيا واقفة والأيام حزينة أوي، يا رب”، هذه اللحظات الصعبة تؤكد حجم التحديات التي تواجهها هند مع والديها.

آخر أعمال هند عبد الحليم الفنية

وعلى صعيد آخر، كانت آخر أعمال هند عبد الحليم مشاركتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عرض خلال سباق مسلسلات رمضان 2024.

شاركت في بطولة المسلسل إلى جانب سلمى أبو ضيف، محمد محمود، انتصار، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، وفرح يوسف، تحت قيادة المخرجة ياسمين أحمد كامل.

قصة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

تناول المسلسل عددًا من القضايا الاجتماعية المعاصرة، حيث تدور الأحداث حول شخصية شيماء، التي جسدتها سلمى أبو ضيف. شيماء فتاة تنتمي إلى أسرة بسيطة وتتجه إلى السوشيال ميديا بهدف الربح والشهرة، لكن سرعان ما تتعقد الأمور وتنقلب حياتها رأسًا على عقب، ما يؤدي إلى دخولها السجن.

تتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة، ما جعل المسلسل يحقق نسب مشاهدة مرتفعة خلال عرضه في موسم رمضان.