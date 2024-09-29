تعرف على ايرادات فيلم "عاشق "في السينمات

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "عاشق" نجاحًا كبيرًا منذ عرضه بالسينمات، حيث بلغت إيراداته 14 مليون جنيهًا منذ طرحة في السينمات، وذلك على حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

تفاصيل فيلم عاشق

فيلم "عاشق" تدور أحداثه في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة وهم (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث أن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.

أبطال فيلم عاشق

فيلم عاشق بطولة من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، كريم قاسم، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، فراس سعيد، هنا الزاهد، محمود الليثي.