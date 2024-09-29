سلمى أبو ضيف تكشف عن جنس مولودها الأول

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الفنانة سلمى أبو ضيف ضجة كبيرة بعد أن كشفت عن جنس مولودها الأول من خلال غلاف مجلة "Vogue عربية"، حيث كانت هي البطلة لهذا العدد.

وقد ظهرت على الغلاف بملابس أنيقة وبطنها الممتلئ، مشيرة بشكل واضح إلى أن مولودها الأول سيكون أنثى، مما أضفى أجواء من الفرح والبهجة على متابعيها.

لحظات رومانسية تحت الأمطار

وفي خطوة أخرى تعكس سعادتها، نشرت سلمى مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام يظهرها مع زوجها إدريس عبد العزيز وهما يرقصان تحت الأمطار.

وعبرت عن لحظات الرومانسية التي تعيشها برفقته، حيث علقت على الفيديو قائلة: "في يوم ممطر"، مما أعطى لمحة عن الحياة الجميلة التي يعيشونها سويًا.

أجواء احتفالية مع الأصدقاء

علاوة على ذلك، شاركت سلمى صورًا تجمعها مع زوجها وأصدقائها، حيث كانوا يمسكون بخيوط مترابطة وسط أجواء مليئة بالزهور والديكورات الغريبة.

تعكس هذه اللحظات مدى الفرح والاحتفالية التي تحيط بحياتها الجديدة كأم، وهي لحظات ستبقى محفورة في ذاكرتها وذاكرة من حولها.

إطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ولم تكتفِ سلمى بمشاركة أخبار حملها فحسب، بل أيضًا تألقت بجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

ارتدت فستانًا بسيطًا باللون الأبيض يتميز بتصميمه الواسع والراقي، مما أضفى على إطلالتها لمسة من الأناقة والجمال.

تفاصيل مبهرة من إطلالتها

استكملت سلمى إطلالتها بحذاء أسود ذو كعب عالي وأساور ذهبية كبيرة، مما أضفى طابعًا عصريًا على مظهرها.

كما اعتمدت تسريحة شعر جذابة ومكياجًا هادئًا يبرز ملامح وجهها، حيث استخدمت ألوانًا دافئة تتناسب مع جمالها الطبيعي.