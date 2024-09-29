"فجر كل يوم" يشارك في مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن مهرجان الجونة السينمائي الدولي عن اختيار الفيلم القصير "فجر كل يوم" للمخرج المصري أمير يوسف ليكون ضمن الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة السابعة للمهرجان، والتي ستقام من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

يُعد الفيلم إضافة مميزة لمسابقة الأفلام القصيرة لما يحمله من قصة مؤثرة وأحداث مستوحاة من واقع حقيقي.

قصة الفيلم صدام معايير الخمسينات

تدور أحداث "فجر كل يوم" في فترة الخمسينات، حيث يروي الفيلم قصة نبيل، الطفل البالغ من العمر 8 سنوات، الذي يجد نفسه في مواجهة معايير اجتماعية جديدة يصعب عليه فهمها وتأثيرها على علاقته بصديقته المقربة.

تجسد القصة التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهها الأطفال في مراحل مبكرة من حياتهم، ضمن إطار زمني مميز يعكس ما كانت عليه الأوضاع في تلك الفترة.

مشاركة فنية متميزة

يجمع الفيلم بين مجموعة من المواهب الشابة والقديمة، حيث يؤدي الطفلان كليوباترا سنفرو وسليم مصطفى دور البطولة، إلى جانب مشاركة مروة الصاوي وشذى محرم، الفيلم من إنتاج شركة CATS Films، التي أسستها المنتجة نورا الخطيب.

ويضم الفريق الفني أسماء بارزة مثل إيفان وايدنكيلر مدير التصوير، وعاصم علي مهندس الديكور، ونشوى معتوق مصممة الملابس، ومعتز القماري مهندس الصوت، بالإضافة إلى لوجان هايلين مصحح الألوان، والمؤلف الموسيقي سالم خطار.

رحلة أمير يوسف السينمائية

أمير يوسف، المخرج المصري الذي يقيم في سان فرانسيسكو، يستمد الكثير من إلهامه من الثقافة المصرية، ويبرز في أعماله موضوعات مثل الاغتراب والهوية خاصة خلال الفترات التي تشهد فوضى اجتماعية.

يتميز يوسف بتعمقه في دراسة الازدواجية، حيث تتعايش الأفكار والعواطف المتعارضة داخل شخصياته. "فجر كل يوم" ليس الفيلم الأول للمخرج الذي يتناول مثل هذه الموضوعات، فقد سبقته أعمال أخرى أثارت الانتباه في مهرجانات سينمائية حول العالم.

نجاح عالمي للفيلم

منذ عرضه العالمي الأول في مهرجان جالوي السينمائي في أيرلندا، تمكن "فجر كل يوم" من المشاركة في 13 مهرجانًا سينمائيًا عالميًا، منها مهرجان لندن السينمائي ومهرجان الجونة السينمائي.

كما أن أفلام أمير يوسف السابقة حققت نجاحًا كبيرًا في مهرجانات دولية، مثل مهرجان سلام دانس السينمائي ومهرجان رود آيلاند السينمائي الدولي، ما جعله واحدًا من أبرز المخرجين المصريين على الساحة الدولية.

الفيلم في مهرجان الجونة: منصة لأعمال سينمائية مبدعة

مشاركة "فجر كل يوم" في مهرجان الجونة السينمائي تعد خطوة إضافية في مسيرة الفيلم نحو تحقيق النجاح الأكبر على المستوى العالمي. فمنصة مهرجان الجونة، التي باتت واحدة من أبرز المنصات السينمائية في المنطقة، تقدم مساحة للأعمال الفنية المبدعة والمتميزة التي تتناول قصصًا إنسانية تلامس قلوب المشاهدين وتجعلهم يعيدون التفكير في الكثير من القضايا الاجتماعية.