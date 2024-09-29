المدير التنفيذي لمهرجان الجونة يوجه رسالة تضامن للشعب اللبناني

القاهرة - محمد ابراهيم - خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم للكشف تفاصيل الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بدأ عمرو منسي، المدير التنفيذي والشريك المؤسس للمهرجان، كلمته بتوجيه رسالة تضامن للشعب اللبناني.

وأعرب عن أمله في عودة لبنان إلى قوته بفنانيه وشعبه، قائلًا: "أود توجيه رسالة تضامن للشعب اللبناني داعيًا أن يعود بفنانيه وناسه".

التحضير للدورة السابعة

وأوضح منسي أن الدورة الحالية من المهرجان استغرقت جهدًا كبيرًا في الإعداد لتظهر بالشكل اللائق الذي يتناسب مع سمعة المهرجان.

وأكد أن المهرجان يسعى منذ انطلاقه لدعم صنّاع السينما في الوطن العربي من خلال التعاون مع شركاء ورعاة المهرجان.

مركز الجونة في البلازا: وجهة لصنّاع السينما

وأشار منسي إلى أن المهرجان يسعى لإبراز دوره كوجهة سياحية وسينمائية عالمية.

وأضاف: "لتسهيل عمل الإعلاميين والصحفيين، قررنا توحيد كافة الفعاليات في مركز الجونة في البلازا".

وأوضح أن هذا المركز صُمم بطريقة مرنة تجمع بين صنّاع الأفلام، الجمهور، والإعلاميين في مكان واحد، ما يشجعهم على التفاعل بسهولة ودون حواجز.

التحديات ودعم الشباب السينمائيين

وعبّر منسي عن فخره بتحقيق المهرجان للوعود التي قطعها تجاه دعم الصناعة السينمائية، خاصة الشباب السينمائيين، بالرغم من التحديات التي واجهتهم في العام الماضي.

وأكد التزام المهرجان بدعم المواهب الناشئة وتحقيق تأثير إيجابي على الساحة السينمائية الدولية.

نمو "سيني جونة" للمواهب الناشئة

تحدث منسي بفخر عن برنامج "سيني جونة للمواهب الناشئة"، الذي تطور ليشمل جميع برامج المواهب الشابة في المهرجان.

وأوضح أن هذا البرنامج، الذي أطلقته المديرة الفنية ماريان خوري في الدورة السادسة، يحظى بدعم مؤسسة دروسوس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ويدعو مئات من صنّاع الأفلام الشباب للمشاركة.

شكر وتقدير لمؤسسي المهرجان

في ختام كلمته، وجه عمرو منسي التحية للمهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، والمهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، مثمنًا دعمهما المستمر لنجاح المهرجان ودورهما الكبير في دعم الصناعة السينمائية في مصر.