أنف وثلاث عيون" ينافس بمهرجان الفيلم العربي بفاميك

القاهرة - محمد ابراهيم - ينافس فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس على جائزة الجمهور في الدورة الـ 35 لمهرجان الفيلم العربي بفاميك والتي تقام في الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر القادم بشمال شرق فرنسا، وهو الفيلم المصري الوحيد المرشح للمنافسة على هذه الجائزة مع 3 أفلام أخرى وهي " Barbès، little Algéri" للمخرج الجزائري حسن جرار، و"Les fantômes" للمخرج الفرنسي جوناثان ميليت، وأخيرا فيلم " Ma part de gaulois" للفرنسي ماليك شيباني.

موعد عرض الفيلم



ويقام للفيلم عرضين، الأول يوم 4 أكتوبر بسينما "فيكتور هوجو" في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت فرنسا، بينما يقام العرض الثاني يوم 12 أكتوبر بسينما SERÉMANGE-ERZANGE الكبيرة، فى تمام الثالثة عصرا بتوقيت فرنسا.

وأكد المخرج أمير رمسيس سعادته بمشاركة فيلمه الأخير ضمن فعاليات مهرجان فاميك للفيلم العربي، قائلا "سعيد بمشاركتي الأولى في هذا المهرجان العريق، وعرض فيلم "أنف وثلاث عيون" على الجمهور الفرنسي".



وهذه ليست المرة الأولى التي ينافس فيها الفيلم على جائزة الجمهور؛ حيث حصل عليها من قبل بعد مشاركته في مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الرابعة عشر، وشارك وقتها في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، صرح وقتها المخرج أمير رمسيس بأنه سعيد بالجائزة وأن "جائزة الجمهور لها وقع خاص على قلبه".



وكان العرض العالمي الأول للفيلم قد أقيم ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية، كما شارك في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة فى دورته الحادية عشرة بمهرجان مسقط السينمائي، وأيضا شارك الفيلم في معرض أبوظبي للكتاب تحت عنوان "أنف وثلاث عيون" من الرواية إلى الشاشة للسينما.

أبطال فيلم “أنف وثلاث عيون”



فيلم "أنف وثلاث عيون" بطولة النجوم: ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل- التي تظهر كضيفة شرف الفيلم- جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى، الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، والتى سبق وتحولت إلى فيلم صدر عام 1972 يحمل اسم “أنف وثلاث عيون” بطولة محمود ياسين، ماجدة ونجلاء فتحي، وبعد مرور أكثر من نصف قرن على إنتاجه، قررت شركة إنتاج شاهيناز العقاد إعادة إحياء الفيلم بمنظور معاصر كتبه السيناريست وائل حمدي.