بروڤات مكثفة لشباب المحافظات الحدودية استعدادًا لختام مشروع "أهل مصر" بأسوان

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح فوزي فوزي الصيفي، السبت، عددًا من البروڤات المكثفة، والخاصة بالملتقى الثقافي الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع أهل مصر، المقام بمحافظة أسوان، برعاية د.أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار" يهمنا الإنسان.

بروڤات مكثفة

وأجرى المخرج أحمد الغول بروڤات مكثفة استعدادًا لتقديم العرض المسرحي المقدم في حفل الختام، وفي ورشة كتابة القصة قدمت الكاتبة عزة رياض نصائح للمشتركين حول مبادئ الإلقاء، مع اختيار أبرز القصص القصيرة لتقديمها خلال الحفل.

الحرف اليدوية والتراثية

وفي مجال الحرف اليدوية والتراثية، قام الفنان جلال عبد الخالق بتدريب الشباب على وضع اللمسات الأخيرة للأعمال الفنية المقدمة باستخدام الصدف، وواصل المدرب يوسف جلال تقديم نصائحه خلال ورشة الطرق على النحاس لتقديم اللوحات الفنية بشكل جمالي يعكس قيمة التراث الشعبي.

وقام المشاركون بورشة الأركيت للمدرب أيمن السعدني، بتجهيز نماذج فنية ذات تصميمات فريدة، وشهدت ورشة المشغولات الجلدية تدريب إيمان محمود، تصميم مجموعة من الحقائب والإكسسوارات الجلدية بأسلوب راق.

وقام المدرب عماد إبراهيم بتدريب المشاركين على الخطوات النهائية لعمل الخداديات خلال ورشة الخيامية بألوان زاهية.



وشهدت ورشة الإكسسوارات بالخرز للمدربة نسرين مجدي تصميم مشغولات متنوعة بالأحجار الكريمة والخرز الملون، بدوره عرف المدرب نادر حسن المشاركين على كيفية تنسيق الألوان خلال ورشة الريزن.

وفي ورشة الرسوم المتحركة أوضحت المدربة مي عبد الهادي الخطوات الأخيرة لتنفيذ فيلم قصير بطريقة إبداعية، فيما شهدت ورشة التصوير الفوتوغرافي، تدريب د. محمد إسماعيل، انتقاء أفضل اللقطات لتقديمها في فيلم تسجيلي يوثق اللحظات المميزة بالملتقى.

جاءت الفعاليات بحضور أحمد يسري مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال، والمشرف التنفيذي لمشروع أهل مصر للشباب، والمقرر أن يقام حفل الختام في السابعة مساء غد الأحد، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

واستضاف الملتقى 130 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية الستة "شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، الوادي الجديد، مطروح والمحافظة المضيفة، بالإضافة إلى شباب حي الأسمرات بالقاهرة.

وشهد الملتقى طوال فترة إقامته عدة لقاءات تثقيفية، ودوري ثقافي، وآخر رياضي، بجانب تنظيم مجموعة من الجولات الحرة والزيارات الميدانية لأشهر الأماكن السياحية بأسوان.

مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.