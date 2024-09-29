انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية وملتقى "أفلام المحاولة" بقصر السينما وفعاليات مكثفة بمبادرة "بداية"

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، أجندة فعاليات ثقافية وفنية ثرية، بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل ٥ أكتوبر.

انطلاق مؤتمر "مستقبل تأهيل ذوي الإعاقة" بقصر ثقافة روض الفرج

يشهد قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، اليوم الأحد، انطلاق مؤتمر التمكين الثقافي فى دورته الثالثة عشرة، بعنوان "مستقبل تأهيل ذوي الإعاقة.. رؤية ثقافية".



تقام فعاليات المؤتمر على مدار يومين، ويتضمن مناقشة مجموعة من الأبحاث والقضايا الآنية والمتعلقة بذوي الهمم، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين، بجانب تكريم مجموعة من الشخصيات والرموز الرائدة التي قدمت الكثير من العطاءات في هذا المجال.

افتتاح ملتقى "أفلام المحاولة" بقصر السينما

وفي السابعة مساء اليوم، يستقبل قصر السينما بجاردن سيتي، أولى فعاليات ملتقى "أفلام المحاولة" في دورته السادسة، التي تنظمها هيئة قصور الثقافة، ويتنافس خلاله هذا العام 28 فيلما، ما بين الروائي القصير، الخيال العلمي، الدراما، التسجيلي وأفلام التحريك، يستمر عرضها حتى ٣ أكتوبر المقبل، ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي بعنوان "كونشرتو البحر الأحمر".

ختام الملتقى 18 لشباب المحافظات الحدودية بأسوان

ويشهد مسرح فوزي فوزي الصيفي، مساء اليوم أيضا حفل ختام الملتقى الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي نظمته الهيئة بمحافظة أسوان، لمدة أسبوع تحت شعار "يهمنا الإنسان" باستضافة ١٣٠ شابا وفتاة من المحافظات الحدودية الستة: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، الوادي الجديد، مطروح، والمحافظة المضيفة، بالإضافة إلى شباب حي الأسمرات بالقاهرة، بهدف تمكينهم ثقافيًا واجتماعيًا.

انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

وفي الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء، تبدأ أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، وتحديدا من أمام مبنى المحافظة القديم بشارع محمد علي، بديفيليه فني بمشاركة 22 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية، ويقام حفل الافتتاح الرسمي مساء اليوم التالي الأربعاء 2 أكتوبر بقصر ثقافة الإسماعيلية، وتستمر الفعاليات حتى 7 أكتوبر المقبل.

فعاليات مكثفة ضمن مبادرة "بداية" بالمحافظات

وتقدم هيئة قصور الثقافة، هذا الأسبوع، عددا كبيرا من الفعاليات ضمن المبدرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، كما تدشن احتفالات متنوعة بالقاهرة والمحافظات، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، يضم مجموعة من العروض الفنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، بالإضافة إلى اللقاءات التثقيفية والورش والمعارض الفنية.

هذا وتحفل الأجندة بعدد من الأمسيات الأدبية، بمشاركة نخبة من المفكرين والمثقفين، بجانب استمرار الفعاليات المقامة احتفالا باليوم العالمي لرعاية المسنين، والعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد.