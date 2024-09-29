فرقة "النور" تحصد جائزة محمد صبحي وجائزة خاصة لفرق الإسكندرية الاستعراضية

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد أسبوع حافل، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات مشاركتها بالملتقى الدولي الثامن لفنون ذوي القدرات الخاصة، في إطار برامج وزارة الثقافة، والذى نظمته مؤسسة أولادنا تحت شعار "بكرة أحلى بينا".

حفل الختام

أقيم حفل الختام على مسرح الأوبرا الصغير، وحصدت خلاله فرقة "النور للمكفوفين" التابعة لقصر ثقافة أسيوط، جائزة "محمد صبحي" لإبداعات أولادنا في مجال المسرح، وتسلمتها د.هبة كمال مدير عام الإدارة العامة للتمكين الثقافي.

جوائز لجنة التحكيم

كما أشادت لجنة التحكيم بالفنان مصطفى كمال محمود، عضو الفرقة، ومنحت أيضا فرقتي الإسكندرية لفنون متحدي الإعاقة والأقزام التابعتين لفرع ثقافة الإسكندرية، جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مجال الاستعراض، وتسلمها المدرب مصطفى جابر.

"الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة"، يقام سنويا لدعم وتنمية قدرات ذوي الهمم وخلق تفاعل إيجابي بينهم وبين مختلف الثقافات الدولية.

أبرز المشاركين



وشارك بالملتقى هذا العام مجموعة كبيرة من الدول العربية والأجنبية، بالدمج مع مهرجان فنون الفلكلور الأفرو-صيني، وشهد تكريم عدد كبير من الشخصيات والمؤسسات الداعمة لذوي الهمم.

وجاءت فعاليات مشاركة هيئة قصور الثقافة بالملتقى بإشراف الإدارة العامة للتمكين الثقافي، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، حرصا منها على تنمية مواهب ذوي الهمم وتعزيز مسيرة دمجهم المجتمعي علي المستويين المحلي والدولي.