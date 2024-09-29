أنغام تشيد بتعاونها مع أكرم حسني: موهبته كبيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت المطربة أنغام، عن هوية المطرب الغامض "تووليت"، وأشادت بموهبة الفنان أكرم حسني، وذلك على هامش إحتفالها بحفلها الغنائي، الذي أقيم مساء أول أمس الجمعة، في مدينة دبي الإماراتية، ضمن جولتها الغنائية التي بدأتها موسم الصيف 2024، قائلة: "لسة معرفتش هو مين ".

وأشادت بـ موهبة الفنان أكرم حسني، قائلة: "فنان وموهبته كبيرة ربنا يزيده، وصاحب فكرة التعاون معاه كان أمير طعيمة".

تفاصيل ألبوم أنغام الجديد





وسبق، وطرحت أنغام ألبوم "تيجي نسيب" الذي يضم 12 أغنية، وتم إطلاقه ضمن موسم صيف 2024، وضم الألبوم، منها: «بقالك قلب»، «موافقة»، «هو انت مين»، «إيه الأخبار»، «خليك معاها»، «اسكت»، «كان بريء»، «القلوب أسرار»، «مكنش وقته»، «أقولك إيه»، ««خليك معاها».



آخر أعمال أنغام





وكان آخر أعمال الفنانة أنغام، هي أغنية «حلفونا»، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، ميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس، وجاءت كلماتها: «أدي بلدنا وأدي الرجالة جاهزين، مين يتعدى حدوده ع المصريين، أدي الأرض وأدي الرجالة واقفين، مسكنا في إيدنا كتاب وحلفنا يمين، حلفونا حلفونا، ع الأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا إن إحنا نشيلها.