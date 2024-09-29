انت الأن تتابع خبر شيرين تعتذر علنًا لشقيقها وتوضح أسباب الخلاف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب اعتذارًا علنيًا لشقيقها محمد عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي على منصة إكس، موضحة للجمهور أسباب الخلاف الطويل بينهما. جاء اعتذارها بعد فترة من الابتعاد عنه، حيث كانت قراراتها مرتبطة بحياتها الشخصية وزواجها من الفنان حسام حبيب.



رسالة مؤثرة من شيرين

نشرت شيرين صورة تجمعها بشقيقها محمد، مع رسالة مؤثرة تعبر عن مشاعرها، كتبت فيها: "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا، عشان في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متزوجاه، ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها، فأنا قررت إني أرضى ربنا". وأضافت: "بس أنت صح وأنا آسفة على كل حاجة قلتها لك وما عملتش بيها، لأني بعتك بأرخص ثمن... يا ريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

يُظهر هذا الاعتذار ندم شيرين على قرار الابتعاد عن شقيقها واختيار زوجها السابق بدلاً منه، رغم محاولاته لدعمها وحمايتها.



رد فعل محمد عبد الوهاب

