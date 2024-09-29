نجوم العرب يتضامنون مع لبنان بعد التصعيد العسكري

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رياض - احمد صلاح - واصل النجوم في العالم العربي، وبالأخص في لبنان، توجيه رسائل الدعم والمساندة للشعب اللبناني إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي تضمنت قصفًا إسرائيليًا استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.



رابعة الزيات تدعو الفنانين للتحرك



عبرت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات عن إعجابها بجهود المؤثرين والنشطاء اللبنانيين الذين ساهموا في مساعدة العائلات النازحة من جنوب لبنان. طالبت الفنانين بتسجيل موقف واضح والقيام بأعمال ملموسة لدعم الشعب اللبناني في هذه الأوقات العصيبة. وفي لقاء مع الإعلامية ميس محمد، أكدت الزيات أنها رأت المؤثرين يعملون على الأرض، ووجهت عتابًا لنجوم لبنان على ما وصفته بالموقف "الرمادي" من الأحداث، مشيرة إلى أن البعض منهم لم يذكر العدو الإسرائيلي بشكل صريح في تدويناتهم.



وأشارت الزيات إلى أن الفنانين في الغرب يتبنون مواقف واضحة، قائلة: "الفنانون في الخارج يسمون الأمور بأسمائها، فلماذا يخجل بعض الفنانين هنا من تسمية إسرائيل؟". ودعت الزيات زملاءها الفنانين للنزول إلى الشارع لدعم النازحين.



أمل طالب تعبر عن حزنها



من جانبها، عبرت الفنانة أمل طالب عن مشاعر الحزن التي تعيشها بسبب الضحايا الذين سقطوا نتيجة القصف، وشاركت مشاعرها عبر إعادة نشر تدوينات من لبنانيات نازحات، حيث عبرت عن استيائها من شعورها بأنها أصبحت "رقمًا" في هذه الأوقات الصعبة. وطالبت الجميع بالتبرع والمساعدة للعائلات المتضررة.



محمد عطية يدعو للتكاتف



الفنان محمد عطية أيضًا لم يتردد في التعبير عن غضبه تجاه تصاعد الهجمات الإسرائيلية، داعيًا اللبنانيين إلى الابتعاد عن المناكفات والتكاتف لمساعدة المتضررين. كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، داعيًا الجميع لتجاوز الانتماءات السياسية والتصرف كإنسان، مشددًا على أهمية العمل الإنساني في مثل هذه الظروف.



تستمر الأوضاع الإنسانية في لبنان بالتدهور، مما يستدعي تضافر جهود الجميع لدعم ومساعدة المتضررين في هذه المرحلة الحرجة .