انت الأن تتابع خبر نادين نجيم تعبر عن ألمها بسبب أحداث لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن حزنها العميق جراء الأحداث المأساوية التي تمر بها لبنان بسبب القصف الإسرائيلي على الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى.



ونشرت نادين مجموعة من الصور التي توثق الدمار الناتج عن القصف، وقارنتها بانفجار مرفأ بيروت الذي أصيبت فيه سابقًا، حيث ظهرت صورة لسحابة من الدخان تذكرها بالحادثة المأساوية التي وقعت في 4 أغسطس 2020. وكتبت نجيم: "إذا كان لديك أي شك حول من فجّر المرفأ... نفس الصوت، نفس المشهد."



وأكدت نجيم أنها تشعر بالأمان، لكنها تعبر عن حزنها الكبير بقولها: "قلبي مكسور، قلبي محطم إلى آلاف القطع." ودعت الفنانة متابعيها إلى الدعاء للبنان ومشاركة منشورها الذي يتضمن صورة لعلم لبنان مع عبارة "صلوا من أجل لبنان"، مشددة على أهمية الوقوف بجانب الوطن في هذه الأوقات الصعبة.



كما أعربت نجيم عن أملها في المستقبل رغم الأوضاع الراهنة، من خلال اقتباس للشاعر الفلسطيني محمود درويش، الذي يعبر عن معاناة الشعب في ظل الحروب والمآسي .