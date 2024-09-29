نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شائعة إعتزالها الفن.. نشوى مصطفى تعلن تواجدها في دراما رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرجت الفنانة نشوى مصطفى، في بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات القليلة الماضية، لترد على شائعة إعتزالها، التي أثارت الجدل في الأيام الماضية.

ونفت نشوى خبر إعتزالها الفن، قائلة:" صحيت الصبح على أخبار اعتزالي، ولقيت كل المواقع كاتبة كده، وأنا حبيت أوضحلكم الحقيقة لأن الموضوع مش لطيف، الحقيقة أنا معتزلتش، والموضوع كله كان بسبب سؤال ليا في برنامج، وقولت بالظبط إني ممكن اعتزل لكن مش في الوقت الحالي أنا لسة معتزلتش، ممكن ان صحتي تخوني مثلا فاانا ابقى مجبرة على الاعتزال، ممكن ميتعرض عليا أعمال تناسب المشوار اللي أنا عملته فا ممكن اعتزل، لاكن أنا لحد اللحظة دي معتزلتش".

وأضافت:" أنا مُتعاقدة من شهر فات على مسلسل كبير وهتشوفوني في رمضان 2025 مع مخرج كان بحلم أشتغل معاه، وبطولة نجم كبير جدًا، لكن مش هعلن عن تفاصيل دلوقتي، لأن مش المفروض أنا اللي أعلن المفروض شركة الإنتاج هي اللي تعلن في الوقت اللي يناسب خطة شركة الإنتاج".

بث مباشر نشوى مصطفى

آخر أعمال نشوى مصطفى

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "إمبراطورية م"

وضم مسلسل “إمبراطورية ميم” نخبة من ألمع نجوم الفن حيث يشارك به أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، وحلا شيحة، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.

أحداث “إمبراطورية ميم”

ومسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.