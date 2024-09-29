عقب انتهاء الفعاليات.. أولادنا توجه الشكر لرئيس الجمهورية والمشاركين فى ملتقى بكرة أحلى بينا

القاهرة - محمد ابراهيم - عقب انتهاء فعاليات الملتقى الدولي الثامن لفنون ذوي القدرات الخاصة والذي نظمته مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة قدمت سهير عبد القادر رئيس ومؤسس الملتقى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة للملتقى ومساندته الدائمة والمستمرة للمؤسسة وأبنائها ولكافة الجهات الداعمة والمسئولون عنها، كما توجهت بالتحية لكل الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى الذين شاركوا وساهموا فى نجاح هذه الدورة.

وأكدت أن تنامي عدد الوفود وممثلو الدول وكذلك الأنشطة يبرز جانبًا من جهود دعم أصحاب الهمم سعيًا لاظهار طاقاتهم وامكاناتهم، وأضافت أن رعاية ذوي القدرات الخاصة يعد رسالة سامية تجسد معاني الانسانية والقيم النبيلة، مشيرة انهم اكتشاف هذا العصر واحد مفردات المجتمع الهادف إلى البناء والتنمية.

تفاصيل الملتقى

وكان الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوي القدرات الخاصة قد أقيم بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني وجاء تحت شعار بكرة أحلى بينا وشارك به 53 دولة عربية وأجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات بالتعاون مع عدد من الوزارت والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وهى الثقافة، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التخطيط والتنمية الإقتصادية، السياحة والاثار، الشباب والرياضة، التعاون الدولى، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للاشخاص ذوى الإعاقة وضمت فعالياته ورش عمل وعروضًا فنية متنوعة وشهدت لاول مرة قسما لأفلام السينمائية الخاصة بالمرأة الإفريقية إلى جانب مشاركة مجموعة من الأطفال في لجان التحكيم.