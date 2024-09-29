نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حدادًا على شهداء لبنان.. يسرا ترتدي ملابس سوداء في المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، منذ قليل، مؤتمرًا صحفيًا كشفت فيه تفاصيل دورته السابعة، وذلك بأحد الفنادق بمنطقة التحرير.

أبرز الحاضرين



وكان أول الحضور للمهرجان الفنانة بشرى برفقة زوجها خالد حميدة، المخرج يسري نصر الله والسيناريست مريم نعوم بينما حضرت الفنانة يسرا مرتدية ملابس سوداء حدادا على شهداء لبنان بجانب المهندس عمرو منسي والمهندس سميح ساويرس ونجيب ساويرس.

مهرجان الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن المشروعات المختارة للمشاركة في النسخة السابعة من سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، المنصة المخصصة لتطوير المشروعات ودعم الإنتاج المشترك للأفلام العربية، والتي تمتد فعالياتها ضمن الدورة السابعة من المهرجان في الفترة بين 25 إلى 31 أكتوبر 2024.

بعد عملية اختيار متأنية قامت بها لجنة متخصصة لتقييم الأعمال المتقدمة للبرنامج، وقع اختيار سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام على 21 مشروعًا للمشاركة في فعالياته لهذا العام، بواقع 13 مشروعًا في مرحلة التطوير تضم 7 مشروعات روائية طويلة و6 مشروعات وثائقية طويلة، و8 أفلام في مراحل ما بعد الإنتاج بينها 4 أفلام روائية طويلة و4 أفلام وثائقية طويلة.

وتروي الأعمال المختارة حكايات تمثل 13 بلدًا عربيًا، بالشراكة مع تسع دول غربية، وقد تم اختيارها من بين أكثر من 230 مشروعًا تقدم للمشاركة في البرنامج، والمنافسة على مجموعة متنوعة من جوائز الدعم المادي والخدمي.